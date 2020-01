Bibbiano, clamorosa sorpresa in Emilia Romagna: alle regionali il Pd supera il 60%

La piccola Bibbiano è stata la "copertina" dell'Emilia Romagna per molti mesi. E dopo un'ultima settimana infuocata pure dalla polemica sul comizio finale (piazza alla Lega o piazza alle sardine?), il comune in provincia di Reggio Emilia finito suo malgrado in prima pagina per lo scandalo delle adozioni facili sorprende tutti gli analisti: Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno puntato molto su quel caso drammatico, ma a Bibbiano ha vinto ancora il Pd.









Anzi, ha stravinto, superando il 60% secondo i primi dati. Segno che gli elettori locali l'inchiesta "Angeli e Demoni" l'hanno lasciata alle cronache giudiziarie, tagliandola fuori dalla politica. Se questo sia una buona o cattiva notizia, lo si scoprirà probabilmente solo tra molti mesi.