Per uscire dalla depressione CORRI"Ma per inseguire , non per sfuggire"

Il libro ho appena cominciato a leggerlo, per cui fare una recensione mi resta veramente difficile. Ma la presentazione cui ho assistito, nel caldo torrido della Roma d'inizio agosto appena temperato dalla brezza serale - ancorché ridotta nella 'conca' dell'isola tiberina - è stata tanto piacevole quanto inattesa. Insieme all’autore e alla sua giovanissima amica ‘compagna di crostate’ i colleghi giornalisti Carla Massi e Marco Patucchi, che hanno vissuto da vicino molti momenti raccontati in questo libro, il doppiatore Mino Caprio che ha letto (e caldamente interpretato!) un paio di capitoli, tutti presentati da Giovanni Fabiano. E una frase su tutte, tra le molte interessanti considerazioni cui ho avuto l’opportunità di essere presente e partecipe, mi ha colpito e credo renda il rapporto così stretto e a due vie tra depressione e corsa del giornalista Roberto Di Sante, autore di questo libro: “ho iniziato a correre per sfuggire dal ‘mostro’, ora corro per inseguire i miei sogni”. Intanto, in attesa di prodigarmi personalmente, vi ripropongo la recensione di un altro bravo collega, per esortarvi a leggere, come me, questo libro.(ANDREA SERMONTI)

“La corsa può salvarti la vita? E può restituirtela piena di colori? O è un altro tentativo di sfidare il destino, destinato a fallire? Lo capiremo solo leggendo il romanzo ‘CORRI – Dall’inferno a Central Park’ del giornalista Roberto Di Sante. Una storia, scritta in stile cinematografico, che ti cattura dalla prima all’ultima pagina. Un viaggio che può essere il viaggio di ognuno di noi. Un passaporto per la vita. Da affrontare e tentare di riconquistare seguendo la scia di una passione, di un sogno impossibile. Qualsiasi esso sia. Basta metterci il cuore e non arrendersi quando tutto ti urla di farlo. ‘Corri’ inizia con la fine. Sì, con la fine di un uomo che precipita dal quarto piano. La sola scelta che gli è rimasta per smettere di soffrire. Mentre cade esprime l’ultimo desiderio. Il suo corpo si blocca a pochi centimetri dal suolo. Un filo di luce scende dall’alto, lui ci si aggrappa e prova a fuggire dal pozzo buio che lo ha inghiottito: la depressione. Aldo Amedei è un giornalista di successo che ha perso tutto. Anche i sogni. Il passato è rimpianto, il presente è popolato da mostri e fantasmi, ma lui prova a seguire quel filo, quel folle desiderio che lo aveva tenuto in vita: correre la maratona di New York. Non sa nemmeno perché lo ha espresso, lui che prende la macchina anche per fare cento metri. Comincia a correre, come un evaso braccato dai suoi incubi. Cade, si rialza. Cade ancora e si rimette in piedi. E ogni volta fa sempre più male. Ma lui non molla. Per amore e con l’amore di Teresa, la sua giovane compagna. Sputando l’anima lungo strade piene di fatica, angeli e avvoltoi. Tornando alla vita, alla passione, ai sogni. Con l’aiuto di un medico viaggiatore, un coach inaspettato e un nipote più folle di lui. Diventando un altro, stampando altri nel cuore. Tra risate, sorprese e nuove emozioni. Ma i suoi nemici non mollano, lo inseguono decisi a riportarlo nel pozzo. Tutto è ancora in gioco, nell’ultima sfida, tra la vita e la morte: 42 chilometri e 195 metri. Contro vento e contro tutto. Dall’inferno a Central Park.

CORRI – Dall’inferno a Central Park – ULTRA edizioni – 140 pagine 14.50 euro