Ansia per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è ricoverato da 10 giorni al Gemelli: non si alzava dal letto e rifiutava il cibo. Ma non è solo. Al suo fianco ci sono la compagna e la sorella. Sgarbi sta lottando da alcuni mesi contro la depressione, malattia che aveva rivelato in una lunga intervista ad Antonio Gnoli sulle pagine di Robinson.

Sgarbi è irriconoscibile. Non parla, non mangia, non si alza. Il suo unico contatto col mondo è il cellulare che resta al suo fianco. Ma da qualche giorno non sta più postando sui social. Come detto, però, il critico d'arte non è da solo. Al suo fianco ci sono Sabrina Colle, sua compagna da una vita, e la sorella Elisabetta, editrice della Nave di Teseo e regista. Sono le due donne della sua vita, insieme alla madre, Rina, scomparsa nel 2018.