Da oggi è online Respiro.Newsnotizie e servizi per il cittadino

Sintex Servizi ha deciso di scendere in campo con il lancio di Respiro.News uno spazio web rivolto al cittadino volto a fornire un’informazione validata scientificamente riguardo alle principali novità che riguardano la ricerca, la prevenzione, l’ambiente, lo sport nonché fornire servizi. Su Respiro.News l’utente potrà infatti trovare utili servizi a lui dedicati: uno strumento per ricercare l’associazione di pazienti più vicina al proprio domicilio, schede informative relative alle principali patologie respiratorie e la possibilità di rimanere aggiornato circa le principali novità in ambito medico-scientifico. Insomma, Respiro.News sarà un faro nel mare magnum dell’informazione in internet in grado di orientare il cittadino verso una informazione medico scientifica corretta. Ma non solo questo. Nell’intraprendere questa affascinante avventura ci siamo posti un obiettivo ambizioso: invitare le associazioni di pazienti a incontrarsi e a dialogare.

Infatti, in Italia, il mondo dell’associazionismo è caratterizzato da una drammatica frammentazione e da una totale incapacità di camminare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Questo è un fenomeno particolarmente evidente nell’area respiratoria. Con Respiro.News intendiamo fornire alle associazioni di pazienti uno spazio in cui possono presentare progetti e iniziative messe in campo al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti ma anche, in qualche modo, aprirsi al dialogo con le altre associazioni. Muoversi in maniera sinergica e congiunta, nel confronto con le istituzioni, non può che favorire il dialogo con le stesse e tradursi in una capacità di veicolare e portare avanti istanze e messaggi condivisi nell’interesse della salute della collettività. Ci siamo posti un traguardo non facile da raggiungere. Ne siamo consapevoli. Ma i panorami più belli si vedono dopo le salite più impervie e faticose. Invitiamo gli utenti a condividere con noi questa avventura che con entusiasmo e passione abbiamo intrapreso. Visitate il sito Respiro.News e non esitate a contattarci per inviarci proposte, commenti o semplicemente per farci sentire il vostro supporto. (C. F.)

Sintex Servizi S.r.l - Chiara Finotti - [email protected] - 02 66703640