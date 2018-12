Luca Coletto è il nuovo sottosegretario di Stato alla Salute dopo aver giurato a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Dopo il pronunciamento della formula di rito, il neo sottosegretario Coletto ha firmato e ha ufficialmente assunto l’incarico. Veronese, 57 anni, in politica da oltre vent’anni con la Lega per la quale ha ricoperto vari incarichi istituzionali. Dal 2010 è assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto. Nel 2016 è stato nominato presidente dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas).