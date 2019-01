Tumore del seno: le donnerispondono a un sondaggio

Tumore del seno: è ancora quello più frequente a colpire le donne in tutto il mondo. Il tasso di incidenza è oltre il 43 per cento e quello di mortalità oltre il 12 per cento. Solo in Italia ogni anno vengono diagnosticati 52.800 nuovi casi. La buona notizia è che si può fare molto per la prevenzione sottoponendosi a controlli tempestivi e regolari. I dati parlano chiaro al riguardo: in Europa lo screening mammografico ha ridotto la mortalità fino al 31 per cento e fino al 48 per cento nelle donne che si sono sottoposte a controlli successivi. Siccome il rischio di sviluppare il tumore del seno è influenzato da fattori non modificabili (per esempio età, rischio genetico e familiare) e da altri fattori legati agli stili di vita che sono invece modificabili (per esempio fumo di sigaretta, abuso di alcol, obesità), tutti i ricercatori e i medici sono concordi nell’incentivare le campagne di informazione, nell’agire per la sensibilizzazione pubblica e nella prevenzione al fine di ridurre i fattori di rischio modificali in associazione alle visite e ai controlli regolari del seno.

L’Istituto Auxologico Italiano ha avviato da alcuni anni un percorso di diagnosi precoce, controlli regolari e, nel caso di necessità, di percorso terapeutico. In aggiunta a ciò, nella consapevolezza dell’importanza della sensibilizzazione, dei controlli regolari e della prevenzione, Auxologico ha avviato alcune iniziative, come ad esempio gli incontri divulgativi con medici specialisti a cui il pubblico presente può rivolgere domande specifiche. Ancora, la realizzazione di materiali informativi, distribuiti gratuitamente, tra cui il fumetto ‘Seno Novel’, per raggiungere e sensibilizzare anche il pubblico femminile più giovane. La nuova iniziativa di Auxologico in tal senso è stata la realizzazione di un sondaggio online a cui in poche settimane hanno risposto oltre mille donne. Un campione interessante per valutare i vari aspetti della problematica del tumore al seno. Al sondaggio di Auxologico sulla prevenzione hanno partecipato soprattutto donne tra i 51 e i 60 anni di età (52,3 per cento), seguono quelle tra 41 e 50 anni (22 per cento), tra 31 e 40 anni di età (10,8 per cento); mentre le più giovani, tra i 21 e i 30 anni, hanno partecipato per il 5,7 per cento.Ma non sono mancate le donne oltre i 70 anni (9,2 per cento).

Alla prima domanda del sondaggio (“Pensi che fare controlli regolari sulla salute del seno sia importante?”) la maggior parte delle donne (più di mille) non ha avuto dubbi: controllare con regolarità la salute del seno è di estrema importanza. Un gruppo più piccolo, circa il 7 per cento, ha risposto che questo genere di controlli è abbastanza importante e solo 8 persone hanno risposto che non è molto rilevante. Alla domanda “Se fai controlli per la salute del seno, come lo hai deciso?” quasi il 60 per cento delle donne intervistate ha risposto di fare controlli di propria iniziativa, mentre circa il 30 per cento dietro suggerimento del medico, specialista o medico di famiglia. Una quota di donne (circa il 4 per cento) ha rivelato di essere stata convinta da amici o parenti. La quasi totalità delle partecipanti al sondaggio (99 per cento) ha affermato che l’attività di sensibilizzazione sui controlli regolari è fondamentale.

Entrando più nello specifico, alla domanda “Quali controlli esegui?” le partecipanti alla ricerca di Auxologico hanno risposto nel seguente modo:

° visita senologica: 36,5 per cento

° autopalpazione: 41 per cento

° ecografia: 56 per cento

° mammografia: 80,9 per cento

La mammografia, in linea con i risultati del sondaggio, è in assoluto l’esame più eseguito dalle donne per il controllo della salute del seno. La domanda successiva, volendo prestare attenzione alla sensibilità individuale, è perciò stata: “Se ti sei già sottoposta alla mammografia, hai provato...”:

° 44 per cento circa delle donne ha dichiarato di aver provato fastidio

° 34 per cento circa sostiene di non aver provato nulla di particolare

° 18 per cento ha riferito di aver sentito dolore.

Riguardo la prevenzione e i fattori di rischio modificabili, il campione di donne che ha risposto al sondaggio ha evidenziato l’importanza di mantenersi normopeso e di seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata (75,6 per cento), di praticare attività fisica (56 per cento), di evitare il fumo (69 per cento) e il consumo di alcolici (43 per cento). (EUGENIA SERMONTI)