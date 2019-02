Menzione speciale comunicazioneper il cortometraggio ‘Vasco e Viola’

Si è conclusa negli scorsi giorni la quinta edizione di ‘Uno sguardo raro’, il festival cinematografico dedicato alle malattie rare. Obiettivo della manifestazione è stato portare alla luce e raccontare la diversità, e stimolare così una riflessione su come raccontare un tema particolare e delicato con registri comunicativi innovativi e un alto impatto emotivo. Proprio per la forza comunicativa, Fondazione Telethon ha ricevuto la Menzione speciale comunicazione, assegnata dalla Federazione italiana relazioni pubbliche (Ferpi), per il cortometraggio animato ‘Vasco e Viola’ diretto da Gabriele Muccino per la Fondazione. Il video, nel suo sviluppo, dimostra la grande capacità del regista di rendere comprensibile un argomento complesso e di aver evidenziato il concetto di ‘ricerca’ come patrimonio collettivo. Il video, prodotto da Rai Cinema con musiche originali di Nicola Piovani, è stato trasmesso su Rai 1 durante l’ultima maratona Telethon di raccolta fondi sulle reti Rai nel dicembre scorso e racconta la storia di due bambini affetti da malattie genetiche rare e delle potenzialità della terapia genica. Questa innovativa possibilità di cura è stata in grado di guarire Vasco dall’immunodeficienza che lo costringeva a vivere isolato dal mondo, regalandogli la possibilità di una vita normale, con la prospettiva futura di applicarla anche per malattie più diffuse e dare una speranza a bambini che, come Viola, che lottano contro un tumore. (MATILDE SCUDERI)

Il video è scaricabile al seguente link https://drive.google.com/open?id=1zx6cwWYdrsntgfNgYuU3F31aV19X9IVN