Un 'viaggio' nella depressione,come riconoscerla e affrontarla

La depressione ti annienta. È devastante e immateriale: non è una piaga da toccare, non è una malattia fisica tangibile, non è un dolore del corpo. A volte è un 'tentativo di vivere', anzi, di 'tirare a campare' che rimane a lungo senza un nome e una connotazione precisa. Non è, insomma, una patologia come tutte le altre. È una malattia della mente e dell'anima che, a cascata, innesca sentimenti di colpa, di inadeguatezza, di incapacità a reagire agli stimoli esterni. Ma superarla è possibile. La premessa però è che bisogna conoscerla e capirla per affrontarla al meglio. Questa pubblicazione contiene tutti gli strumenti necessari per comprendere una patologia così complessa e dalle innumerevoli sfaccettature. Si parte dall'inquadramento generale della malattia e dalle sue ripercussioni sul piano cognitivo, relazionale, lavorativo e, più in generale, sulla qualità di vita.

Si affrontano poi le varie fasi dell'esistenza in cui la depressione prende forme diverse e variegate. Il percorso vitale delle donne assume in questo contesto un'importanza particolare perché la depressione si declina soprattutto al femminile. Fondamentali poi sono i legami con altre malattie, fisiche e psicologiche. Punto nodale restano le modalità con cui avviene la diagnosi anche in relazione alle novità in questo ambito e ai possibili sviluppi futuri. La prevenzione e la cura rappresentano un'altra sezione rilevante del volume. Storie e testimonianze rendono efficace la comprensione di ciò che è stato trattato dal punto di vista teorico. Le mozioni e le indagini di Onda insieme all'elenco dei centri e delle associazioni presenti in Italia per la cura della depressione e post partum costituiscono, infine, un valido strumento pratico per orientarsi.



Claudio Mencacci, psichiatra, direttore DSMD - Neuroscienze del FBF Sacco, Milano, past president della Società Italiana di Psichiatria, vice presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, presidente del Comitato Scientifico di ONDA, unisce alla ricerca e all'attività clinica un'intensa attività di promozione e di lotta al pregiudizio verso i disturbi mentali. È autore di 300 pubblicazioni scientifiche e di numerosi libri tra i quali ricordiamo Quando tutto cambia. La salute psichica in adolescenza (Pacini Editore, 2017).



Paola Scaccabarozzi, giornalista professionista e divulgatrice scientifica, collabora da anni con diverse testate, tra cui D Repubblica, Airone, Oggi, occupandosi di salute, psicologia e scienza. Ha pubblicato 'Un bisturi colto, una mente illuminata'. Ugo Ruberti, Giuseppe Rotelli (Gruppo ospedaliero San Donato, 2017) e 'Quando un figlio si ammala'. Momcilo Jankovic e una filosofia di cura per bambini e adolescenti (FrancoAngeli, 2017).

Viaggio nella depressione. Esplorarne i confini per riconoscerla e affrontarla

Di Claudio Mencacci e Paola Scaccabarozzi

Franco Angeli Editore

p. 130, 1° edizione 2018 - Prezzo: € 17,00