Sime: incontro con il pubblicoper una corretta informazione

In occasione del 40° congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), per la prima volta gli esperti incontreranno il pubblico per confrontarsi e rispondere alle curiosità della platea. ‘Alla ricerca della bellezza: la verità in medicina estetica’: questo il titolo dell’incontro che precederà il convegno. L’evento si terrà giovedì 16 maggio alle ore 18,00 nella sala T. Fitzpatrick del Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts in via Cadlolo, 101 00136 Roma. Il presidente della Sime Emanuele Bartoletti e i due vicepresidenti Gloria Trocchi e Domenico Centofanti parleranno dei temi più ‘caldi’ della medicina estetica: dalla tutela dei pazienti alla sicurezza degli interventi, dalle tecniche più nuove alle complicanze. Sarà presente, inoltre, Rosanna Lambertucci, esperta di divulgazione, in rappresentanza del pubblico. Quando si parla di medicina estetica si pensa subito a ritocchi facili, ritocchi eccessivi, vengono in mente le ‘punturine’, insomma si associa il termine ad una medicina facile e di poco conto. Questa purtroppo è l’immagine che i mezzi di comunicazione hanno creato per questa disciplina. Spesso aiutati da medici che con assoluta spregiudicatezza mettono in mostra immagini o video che non fanno altro che allontanare la percezione da quella che dovrebbe essere la vera medicina estetica rendendo trasparente la parola medicina. Ad essere danneggiati da questa banalizzazione della disciplina, sono solo i pazienti. Sono loro che infatti rischiano complicanze o danni che se non riconosciuti in tempo possono segnare a vita il loro volto o il loro corpo. O, se meno fortunati, rischiano di esibire risultati improponibili. Obiettivo dell’incontro è fornire alle tante persone interessate alla medicina estetica le informazioni più trasparenti, corrette e mirate alla buona educazione di pazienti e medici. L’evento si concluderà alle 19,30 con un cocktail offerto a tutti i partecipanti. (ANNA CAPASSO)

Poiché i posti sono limitati, si ricorda che per partecipare all’evento bisogna registrarsi inviando un’email a: [email protected]