Il prof. P. Mannuccio Mannucci nominato presidente del Mbbm

La Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (Mbbm) ha un nuovo presidente: il professor Pier Mannuccio Mannucci. Nominato nei giorni scorsi da Mario Alparone direttore generale dell’ospedale di Monza, Mannucci è professore emerito di medicina interna all’università degli Studi di Milano, dal 2010 al 2015 è stato direttore scientifico della Fondazione Ca’ Granda ospedale maggiore policlinico. Specializzato in ematologia, si è dedicato soprattutto alle terapie e agli effetti collaterali nel campo dell’emofilia ed è autore di oltre 1.200 pubblicazioni scientifiche. Succede a Giuseppe De Leo che ha ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Mbbm dal 2015. Il neopresidente ha commentato: “Ho accolto con grande entusiasmo questa nomina, del tutto inaspettata. Sono rimasto impressionato dalla professionalità messa in campo dallo staff sanitario e da quello che negli anni la Fondazione Mbbm ha fatto per l’ospedale e molto colpito dalla gratitudine dei pazienti ospiti nei reparti della clinica pediatrica, della clinica ostetrica e della neonatologia e delle famiglie che ho incontrato nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Nell’area materno-infantile di questo ospedale la Fondazione è riuscita a creare un ambiente tecnologicamente avanzato e allo stesso tempo accogliente e ‘familiare’”. La Fondazione Mbbmgestisce direttamente i reparti di clinica pediatrica, clinica ostetrica e neonatologia all’interno dell’ospedale di Monza e ha una convenzione con l’Università degli studi di Milano Bicocca per garantire al meglio le attività di ricerca e didattica della clinica pediatrica e del settore ostetricia della clinica di ginecologia-ostetricia. (MATILDE SCUDERI)