L'Aria che tira, Mannheimer: "Meloni punta sul voto utile, ecco cos'è"

"Questo FdI al 27,4% a cosa è dovuto? Agli ultimi provvedimenti del governo secondo te?": David Parenzo lo ha chiesto al sondaggista Renato Mannheimer a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'ultima rilevazione Swg. E lui ha risposto: "Sì, anche se il governo non è molto cresciuto in stima. Comunque sicuramente ne guadagnano tra questo e tutte le altre cose, come la diminuzione del prezzo della benzina prima, adesso l'accordo con le case petrolifere... D'altra parte siamo in campagna elettorale e il governo fa il suo mestiere, farà ancora degli altri provvedimenti per cercare di crescere e poi vedremo se questa crescita gli sarà sufficiente per vincere le elezioni".

Riferendosi a uno scenario in cui il centrodestra non si allea con Futuro Nazionale del generale Vannacci, Mannheimer ha spiegato: "Col sistema elettorale in discussione, il campo largo vince. Però il piccolissimo esempio di Reggio Calabria, che vale poco perché hanno partecipato in pochi, mostra che al momento del voto c'è anche il voto utile su cui tanto punta Giorgia Meloni e cioè i simpatizzanti di Futuro Nazionale che alla fine votano per i partiti di governo". Con Vannacci, invece, ha proseguito il sondaggista, "vince il centrodestra, però tutto fa pensare che Meloni non voglia allearsi con Vannacci perché sarebbe una presenza molto difficile poi all'interno del governo, ma staremo a vedere".

"Il giudizio positivo del governo Meloni è arrivato al 33%, qualche mese fa era vicino al 40, quindi c'è una certa critica verso il governo dovuta anche alla situazione difficile... - ha sottolineato ancora Mannheimer -. La gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese, i prezzi aumentano, l'inflazione, le bollette che aumenteranno ancora. Insomma, il governo soffre un pochettino, la maggioranza dà un giudizio negativo e il 33% è comunque un buon risultato, altri governi prima hanno avuto molto meno".