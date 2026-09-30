Inter, così arrivarono tutti i fratelli Esposito: "Per gli altri c'era sempre un 'però'"

La storia dei fratelli Esposito all'Inter comincia con una telefonata e una risposta arrivata appena 24 ore dopo. Nel 2014 Salvatore, Sebastiano e Pio erano tre giovanissimi talenti del Brescia, ma il loro futuro sarebbe cambiato insieme. A ricostruire la vicenda è stata la Gazzetta, attraverso il racconto di Roberto La Florio, allora agente dei primi due: "Li feci vedere a tre o quattro squadre di Serie A, ma c’era sempre un ‘però’, così andai dall’Inter". Quel "però" fece la differenza. La Florio contattò Roberto Samaden, all'epoca responsabile del settore giovanile nerazzurro. La risposta fu rapidissima: "Samaden promise che gli avrebbe dato un’occhiata. Mi chiamò il giorno dopo per chiudere”.

Non servì una lunga trattativa. L'Inter decise di puntare su tutti e tre: Salvatore aveva 14 anni, Sebastiano 12, Pio appena 9. "Arrivarono tutti a zero", ricorda La Florio, raccontando anche come fu possibile trasferire a Milano l'intera famiglia, partita da Castellammare di Stabia e approdata prima a Brescia grazie all'intuizione dello scout Roberto Clerici.