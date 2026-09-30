La sinistra vuole prendersi le nostre case: ecco come e quando

Uno spettro s’aggira per l’Italia: lo spettro del comunismo. Prendiamo a prestito - adattandolo - il celebre incipit del Manifesto del partito Comunista, di Marx ed Engels, per raccontarvi quello che è accaduto ieri qui da noi, dopo che in Spagna è stato approvato dal Consiglio dei ministri una serie di provvedimenti riguardanti la casa. Stringendo all’osso a Madrid da giorni sono in atto proteste dopo che una donna di 87 anni è stata sfrattata dal suo appartamento. Così il governo di sinistra ha messo insieme una serie di provvedimenti che, di fatto, mettono alla gogna i proprietari di casa e difendono tutti gli inquilini, anche se non soprattutto quelli morosi. Giusto per capirci meglio nel “decreto Maricarmen” (dal nome della donna di cui sopra) è prevista una serie di azioni quali «la proroga ampliata fino al 31 dicembre 2028 dei contratti d’affitto; l’aumento dello 0% nei contratti al di sopra dell’indice degli affitti; la regolamentazione degli affitti stagionali e delle stanze; la sospensione degli sfratti fino al 2030; il divieto di acquisto di abitazioni da parte di fondi speculativi e il rinnovo automatico dei contratti d’affitto». Misure che di fatto mettono al bando la proprietà privata e fanno piombare il Paese in piena Unione Sovietica.

IL PASSO IN AVANTI

E fanno arrazzare i compagniucci di mezza Europa. Italiani compresi. Non è un caso che i primi a saltare sul carro spagnolo sono stati gli esponenti di Avs: «Arriva dalla Spagna un segnale potentissimo per tutta Europa - tuona, bandiera rossa in mano Marco Grimaldi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra -. la mobilitazione dopo lo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal ha costretto il governo a sospendere gli sfratti verso persone indigenti e per finita locazione, come la sinistra chiedeva da anni. Se si sta dalla parte dei delle persone e non dei fondi, si può fermare la speculazione». Grimaldi poi spiega che Avs ha presentato una proposta di legge che, incredibile ma vero, è anche più oltranzista rispetto a quella spagnola. Sì, perché il testo prevede: «Il blocco degli sfratti per morosità incolpevole; lo stop alla deregolamentazione selvaggia degli affitti brevi; il riuso dello sfitto e del patrimonio pubblico; il canone calmierato». Ma soprattutto: «La ricognizione di tutto il patrimonio privato non utilizzato fino al temporaneo esproprio per finalità abitative». Praticamente l’esproprio proletario. Non una novità per la sinistra nostrana, che infatti promette: «Noi non arretriamo di un millimetro».