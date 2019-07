Contraccezione e sessualità ok“15 consigli da seguire in estate”

La contraccezione non va mai dimenticata, soprattutto quando si va in vacanza e si cambiano le abitudini all’insegna di un’altra stagione di vacanze, relax e passione. La Società italiana della contraccezione, in occasione dei sui 15 anni, ha voluto sottolineare il suo impegno, diffondendo 15 consigli da seguire per l’estate. Un modo per diffondere informazioni autorevoli su sessualità e contraccezione. “Quando abbiamo fondato la Sic nel 2004 - ricorda il past president Annibale Volpe – siamo stati spinti dalla volontà di fare informazione sul delicato tema della contraccezione, anche per il benessere della donna e della coppia. Parlare di contraccezione oggi, significa anche spiegare la fisiopatologia della riproduzione, la sessualità in generale e la salvaguardia della salute. Dopo 15 anni, sappiamo bene quanto sia importante”.

“D’estate, con i ritmi di lavoro più lenti e quando si è in vacanza, si è più disposti a lasciarsi andare, a socializzare e aprirsi agli altri, facendo nuove conoscenze o rinsaldando un rapporto spento dalla routine e dallo stress – spiega Antonio Cianci, presidente della Sic - Ma non dimentichiamo che la nostra salute è sempre la priorità. Non dimentichiamoci della contraccezione, in tutte le sue modalità. Quest’anno, per il nostro 15° anniversario di fondazione, abbiamo pensato a 15 punti da ricordare e sempre consultabili sulle nostre pagine social”. Per il benessere della donna, per proteggersi dalle Infezioni a trasmissione sessuale (Ist), per evitare gravidanze indesiderate e vivere serenamente l’intimità di coppia, la Sic consiglia:

1. No alla sospensione della pillola. Con le pillole di nuove generazione, a basso dosaggio ormonale non è necessaria, anzi...

2. Estate senza ciclo mestruale. Oggi le formulazioni a regime esteso sospendono il ciclo mensile per vacanze, e non solo, all’insegna del benessere psicofisico

3. No a Spm & Co. C’è una pillola per ogni donna. Un’opzione interessante anche quando fa caldo e si soffre di pressione bassa, flussi abbondanti e intolleranza al dolore e ai sintomi della Sindrome premestruale (Spm)

4. No a gravidanze indesiderate. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)sono il 41 per cento di tutte le gravidanze, e nel 25 per cento dei casi non è stato utilizzato alcun contraccettivo non ritenendosi a rischio. Eppure una gravidanza è possibile anche con un solo rapporto non protetto, sufficiente anche per contrarre un’infezione

5. No alle Infezioni sessualmente trasmissibili (Ist). Avranno nomi strani, ma sono sempre più frequenti. I dati parlano chiaro. Al ritorno in città, soprattutto i teenager, si ritrovano con uno sgradito 'ricordo' delle vacanze: solo un ragazzo su 3 infatti porta con sé i preservativi

6. Attenzione al sesso orale. Ok, niente gravidanze, ma è alto il rischio di contrarre alcune Ist tra cui gonorrea, herpes, sifilide, epatite B, Hiv, clamidia

7. No all’improvvisazione. Prima di iniziare una relazione o vivere una notte di passione ricordiamoci del rispetto per sé e il partner: il preservativo, anche abbinato ad un contraccettivo ormonale, garantisce una doppia protezione.

8. No a comportamenti irresponsabili. A settembre le visite dai ginecologi crescono del 30 per cento rispetto alla media del resto dell’anno per le conseguenze di 'distrazioni' estive

9. Sì a visite periodiche. Se si è sessualmente attivi, è consigliabile rivolgersi con regolarità al medico, ancor di più se si pensa di aver avuto comportamenti a rischio Ist: una diagnosi tempestiva allevia i sintomi, ove presenti, previene complicazioni e interrompe il contagio

10. Attenzione all’igiene intima. La pulizia delle zone genitali è molto importante ma deve essere 'equilibrata': infatti sia la sua mancanza sia il suo eccesso può condizionare la salute sessuale e le Ist

11. Sì alla pillola in vacanza. Niente scuse. Non è vero che causa eritemi e macchie che si evitano con un’adeguata protezione solare, così come nessun rischio micosi

12. Conosci il tuo corpo. Per una sessualità serena e consapevole è importante conoscere il proprio corpo e quello del partner e sapere come funzionano i sistemi riproduttivi maschile e femminile

13. Sì ai vaccini. Quelli per combattere le infezioni sessualmente trasmissibili sono pochi è vero, ma ad esempio quello per l’Hpv (Papilloma virus) è importante: protegge dal tumore del collo dell’utero e dai condilomi genitali

14. Sì ai baci. Riduce lo stress, allevia l'emicrania, tiene a bada il colesterolo, rende la pelle più bella. Ma baciarsi è salutare anche per l’amore e la passione: rinsalda il rapporto a due insieme a massaggi, carezze e abbracci

15. Attenzione ad alcol & co. Il consumo di sostanze alteranti riduce le capacità cognitive e può minare la prevenzione di Ist e gravidanze: meno si è lucidi, più si rischia. (ANNA CAPASSO)