Il caldo lo soffriamo tuttiqualcuno lo soffre di più!

Ogni anno, in questo periodo, l'innalzamento delle temperature mette a dura prova le persone con sclerosi multipla. Moltissime le richieste che arrivano al nostro Numero Verde 800.80.30.28 per capire come gestire i problemi derivanti dal caldo e come alleviare i sintomi che emergono con l'afa. Eccone alcuni qui sotto.

1. Soggiornare in un ambiente con aria condizionata durante i periodi di estremo calore e umidità, regolare la temperatura tra i 25°C -27°C.

2. Utilizzare ventilatori durante attività fisiche in ambienti chiusi.

3. Evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata.

4. Indossare abiti leggeri, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione.

5. Bere frequentemente bevande leggermente raffreddate non gassate, non zuccherate, e non alcoliche, sono consigliati almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante).

6. Non esagerate con il cibo: meglio non appesantire il sistema digestivo.

7. Ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce con acqua tiepida, bagnare viso e braccia con acqua fresca.

8. Utilizzare impacchi freddi, avvolti in un leggero strofinaccio di cotone, sull’inguine o sotto i polsi.

9. Sono disponibili anche polsiere, fasce per il collo refrigeranti dai prezzi contenuti, ma anche gilet, canotte e giubbotti refrigeranti.

10. Riposate quando ne sentite la necessità: a volte, certi sintomi, soprattutto se legati alla percezione dell’equilibrio possono essere pericolosi: evitiamo cadute e scivoloni!

11. Evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00. se non assolutamente necessario.

12. Arieggiare l'auto parcheggiata al sole prima di salire

13. Conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. Conservare in frigorifero i farmaci per i quali è prevista una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C. Controllare sulle singole confezioni le specifiche modalità di conservazione.

Questi alcuni link utili:

• Il Ministero della Salute ha pubblicato alcune domande e risposte (FAQ - frequently asked question) sulle ondate di calore quali precauzioni vanno seguite

• Sempre sul sito del Ministero della Salute lo speciale informativo con tutte le indicazioni utili

• AIFA. il dossier Farmaci & estate dedicato alla gestione dei farmaci durante la stagione estiva. La temperatura può infatti incidere sull'integrità, l'efficacia e la sicurezza di alcune terapie. In alcuni casi si possono verificare effetti collaterali. È importante sapere come conservarli, in viaggio per esempio, ma anche come e quando assumerli. (EUGENIA SERMONTI)

Per informazioni contattare il neurologo al numero verde Aism:

800.80.30.28 oppure all’indirizzo email: [email protected]