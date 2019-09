AbbVie: cresce capacità produttiva del sito industriale italiano di Aprilia

AbbVie, azienda biofarmaceutica globale, punta sull’innovazione ed espande la capacità produttiva del proprio sito italiano di Campoverde di Aprilia (LT), che entra così nella preparazione di nuovi farmaci, in particolare per il trattamento delle malattie autoimmuni, la cui introduzione è attesa nei prossimi mesi. Nell’annunciare il nuovo investimento di 30 milioni di dollari che riguarderà gli stabilimenti chimici facenti parte del sito produttivo di Aprilia, l’amministratore delegato di AbbVie Italia Fabrizio Greco ha sottolineato: “Con l’ampliamento della propria capacità produttiva del sito industriale di Aprilia, AbbVie conferma l’impegno nel nostro paese che poggia su una lunga storia di presenza in Italia, 70 anni, e genera importanti ricadute sul tessuto economico nazionale e locale, sostenendo la crescita. Secondo le recenti elaborazioni di Farmindustria il contributo diretto di AbbVie e del suo indotto all’economia del paese nel 2018 è stato superiore a 520 milioni di euro in termini di investimenti, stipendi, imposte dirette ed Iva”. Fabrizio Greco ha quindi concluso “Intendiamo proseguire in questo percorso che tuttavia non può prescindere da un quadro normativo certo e stabile e da una governance dell’industria farmaceutica che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’accesso all’innovazione, a beneficio dell’economia del nostro paese e soprattutto della salute delle persone”. L’ambasciatore degli Stati Uniti Lewis M. Eisenberg ha visitato il polo produttivo AbbVie di Campoverde di Aprilia, soffermandosi in particolare nei nuovi reparti, realizzati di recente secondo le tecnologie più avanzate, per l’assemblaggio e confezionamenti speciali di trattamenti di punta della azienda biofarmaceutica destinati ai mercati di tutto il mondo. “La tecnologia avanzata che ho visto in questo polo produttivo all’avanguardia è davvero impressionante. Questo stabilimento è un esempio della combinazione vincente tra l’eccellenza produttiva americana e l’alta professionalità del personale italiano”, ha affermato l’ambasciatore Eisenberg.

Costituito nel 1963 e passato con la nascita della nuova azienda biofarmaceutica nel 2013 ad AbbVie, il polo produttivo di Campoverde di Aprilia (LT) si estende su una superficie di circa 270 mila metri quadrati e comprende un impianto di formulazione e confezionamento di prodotti finiti, due impianti chimici, laboratori di qualità e di innovazione/sviluppo e servizi correlati. Il sito industriale produce principi attivi, formula e confeziona prodotti farmaceutici per più di 110 paesi nel mondo. Il sito industriale AbbVie Italia, che esporta più dell'80 per cento della sua produzione, si pone all’avanguardia in termini di riduzione dell’impronta ambientale ed efficienza energetica. Nonostante un aumento della produzione, si registra un abbattimento di oltre il 50 per cento dell’utilizzo dell’acqua di falda dal 2005, zero rifiuti inviati in discarica e oltre l’84 per cento destinato al recupero. L'ulteriore rafforzamento della capacità produttiva va ad aggiungersi ai diversi investimenti in innovazione realizzati nel sito italiano di AbbVie per un importo di oltre 100 milioni di euro negli ultimi anni, attraverso un percorso di miglioramento continuo volto a rendere lo stabilimento industriale sempre più efficiente, competitivo e sostenibile.

A sottolinearlo il nuovo direttore del sito produttivo di AbbVie Italia, Daniela Toia, che precisa: “Il sito italiano va assumendo un crescente rilievo nel network AbbVie, come polo di qualità, eccellenza e sostenibilità, capace di attrarre nuove produzioni che riguardano i trattamenti innovativi resi disponibili dall'azienda per i pazienti quale risposta a bisogni terapeutici non soddisfatti ” ed ha concluso: “Questo ampliamento della capacità produttiva ne è una riprova e rappresenta per noi un riconoscimento degli elevati standard di qualità e del livello di eccellenza operativa raggiunti nonché della professionalità e competenza, congiunte al forte impegno, dimostrate dalle risorse umane del sito italiano. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per contribuire ad accelerare la crescita della pipeline AbbVie in immunologia, come in altre importanti aree terapeutiche”. (FABRIZIA MASELLI)