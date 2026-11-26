Per oltre un secolo gli scienziati hanno studiato il linguaggio partendo dall’idea che nel cervello esistessero aree separate per parlare e comprendere le parole, una nuova ricerca mette in discussione questa convinzione e apre prospettive interessanti per il futuro. Sono domande che gli scienziati si pongono da molto tempo infatti per circa 150 anni la risposta è sembrata abbastanza chiara: nel cervello esisterebbero due aree principali, una specializzata nella produzione del linguaggio e l’altra nella sua comprensione. Questa spiegazione è stata insegnata per generazioni nei libri di medicina e di neuroscienze.

Ma oggi una nuova ricerca pubblica su Scientific American suggerisce che il funzionamento del linguaggio sia molto più complesso e, soprattutto, che parlare e ascoltare siano attività più strettamente collegate di quanto si pensasse. Tutto comincia nell’Ottocento, quando due medici, Paul Broca e Carl Wernicke, fecero scoperte fondamentali studiando persone che avevano perso alcune capacità linguistiche a causa di lesioni cerebrali. Broca osservò che alcuni pazienti riuscivano a comprendere ciò che veniva detto loro, ma avevano enormi difficoltà a parlare. Le loro lesioni interessavano una zona del lobo frontale, che da allora è stata chiamata area di Broca. Wernicke, invece, studiò persone che riuscivano a parlare con apparente facilità, ma non comprendevano correttamente il linguaggio degli altri. Le loro frasi potevano essere lunghe e scorrevoli, ma spesso prive di senso, come un insieme di parole messe una accanto all’altra senza un significato preciso, le lesioni interessavano una regione del lobo temporale, vicino all’orecchio, diventata famosa come area di Wernicke. Da queste osservazioni nacque una delle teorie più conosciute delle neuroscienze: l’area di Broca sarebbe soprattutto coinvolta nella produzione delle parole, mentre quella di Wernicke avrebbe il compito di comprenderle.

A mettere in discussione questa visione è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università della California a San Francisco, guidato dal neurochirurgo Edward Chang dove gli studiosi hanno esaminato l’attività cerebrale di persone sottoposte a interventi chirurgici per l’epilessia. Durante queste procedure, in alcuni casi, i pazienti rimangono svegli e possono collaborare con i medici, questo ha permesso ai ricercatori di utilizzare piccoli sensori elettrici posizionati direttamente sulla superficie del cervello, registrando l’attività di alcune aree coinvolte nel linguaggio. Ai partecipanti è stato chiesto di ascoltare e ripetere parole e frasi, mentre gli scienziati osservavano quali regioni cerebrali si attivavano e in quale momento. I ricercatori hanno scoperto che una piccola parte dell’area tradizionalmente associata alla comprensione del linguaggio si attiva già prima che una persona pronunci una parola. In pratica, il cervello sembra costruire in anticipo una sorta di rappresentazione sonora della parola che sta per essere pronunciata. La stessa regione cerebrale, e secondo i ricercatori anche gli stessi neuroni coinvolti, si attiva sia quando ascoltiamo qualcuno parlare sia quando prepariamo le parole da pronunciare.

Questo significa che produzione e comprensione del linguaggio potrebbero non essere due attività completamente separate, come si è pensato a lungo, il cervello, in qualche modo, utilizza meccanismi comuni per riconoscere i suoni degli altri e preparare i propri. I ricercatori hanno inoltre osservato che questa regione invia segnali alle aree motorie del cervello, quelle che controllano i movimenti necessari per parlare: dalla respirazione ai movimenti della lingua, delle labbra e delle corde vocali. È un passaggio importante, perché per molto tempo si è attribuito soprattutto all’area di Broca il compito di organizzare la produzione delle parole. La nuova ricerca suggerisce invece che una parte fondamentale della preparazione del linguaggio avvenga anche in una regione più vicina ai centri uditivi. L’area di Broca continua a essere considerata importante per il linguaggio, ma il suo ruolo potrebbe essere più articolato di quanto si immaginasse.

La nuova scoperta apre infatti un’altra domanda: se alcune operazioni fondamentali per preparare e comprendere le parole avvengono nelle regioni temporali, quale compito svolgono esattamente le aree frontali? È un interrogativo al quale gli scienziati dovranno rispondere con ulteriori studi. Come ha osservato Matthew Leonard, uno dei ricercatori coinvolti, il ruolo dell’area di Broca rappresenta uno dei prossimi grandi misteri da chiarire. La neuroscienziata Evelina Fedorenko del Massachusetts Institute of Technology, che non ha partecipato allo studio, ha sottolineato proprio la necessità di comprendere meglio il contributo delle diverse regioni cerebrali. Insomma, non si tratta di cancellare ciò che abbiamo imparato finora, ma di completare e aggiornare una conoscenza che si sta rivelando molto più complessa.

La ricerca non ha soltanto un valore teorico. Potrebbe avere conseguenze importanti anche per la medicina e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Gli scienziati stanno lavorando da tempo alle cosiddette interfacce cervello-computer, sistemi capaci di interpretare i segnali prodotti dal cervello e trasformarli in parole attraverso un computer. Queste tecnologie potrebbero aiutare persone che, a causa di una paralisi o di una lesione neurologica, non riescono più a comunicare attraverso la voce. Finora molte di queste ricerche si sono concentrate soprattutto sulle aree motorie, cioè sulle regioni cerebrali che comandano i movimenti necessari per parlare. Ci sono persone con afasia, per esempio, che hanno perso o compromesso la capacità di utilizzare il linguaggio a causa di un danno cerebrale, in questi casi, riuscire a individuare i segnali che rappresentano le parole prima che arrivino ai centri motori potrebbe aprire nuove possibilità. Comprendere meglio dove e come il cervello prepara il linguaggio potrebbe quindi aiutare a sviluppare dispositivi più efficaci, capaci di restituire una possibilità di comunicazione a chi l’ha perduta. Naturalmente siamo ancora in una fase di ricerca: non significa che queste tecnologie siano già disponibili per tutti, ma che si stanno aprendo nuove strade. Questa scoperta ci ricorda quanto sia difficile comprendere davvero il funzionamento del cervello umano, per oltre un secolo abbiamo immaginato il linguaggio come il risultato del lavoro di due aree distinte, ciascuna con un compito ben definito. Oggi emerge una realtà diversa: parlare e ascoltare sembrano coinvolgere circuiti cerebrali che collaborano molto più strettamente di quanto si pensasse. Il cervello non si limita a trasformare i pensieri in parole e a riconoscere quelle pronunciate dagli altri ma sembra utilizzare una rete di meccanismi integrati, che preparano, anticipano, coordinano e interpretano continuamente i suoni del linguaggio. E forse è proprio questo l’aspetto più affascinante della scoperta: un gesto che compiamo ogni giorno, parlare, è il risultato di un’attività cerebrale straordinariamente complessa, che la scienza sta ancora cercando di comprendere.