Un singolo fotone e una misurazione del tempo potrebbero diventare gli strumenti per verificare dove si trova davvero una persona, una scoperta che apre nuove prospettive nella lotta alle truffe digitali. Quante volte abbiamo ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla nostra banca, da un servizio conosciuto o da qualcuno di cui ci fidiamo, per poi scoprire che si trattava di una truffa? Oggi falsificare un’identità digitale è diventato sempre più semplice, ma c’è un aspetto che potrebbe essere molto più difficile da contraffare: la posizione geografica. A raccontare una ricerca particolarmente interessante è la rivista Scientific American, che ha acceso i riflettori su un esperimento condotto da un gruppo di fisici del National Institute of Standards and Technology (NIST), negli Stati Uniti. L’obiettivo è ambizioso: utilizzare le proprietà della fisica quantistica per verificare dove si trova realmente una persona, rendendo molto più complicato fingere di essere in un luogo diverso. L’idea parte da un problema molto concreto ovvero una password può essere rubata, un numero di telefono può essere falsificato e persino un video può essere manipolato. Anche la posizione dichiarata da un dispositivo può essere contraffatta ed è così che un truffatore che si trova dall’altra parte del mondo può fingere di contattare qualcuno dalla stessa città, magari proprio a nome della sua banca.

Nell’esperimento, gli scienziati hanno utilizzato un singolo fotone, cioè una particella di luce, sfruttando una delle caratteristiche più particolari della fisica quantistica: l’impossibilità di copiarne perfettamente lo stato. Il test è stato realizzato nel campus del NIST a Boulder, in Colorado, dove sono state predisposte due stazioni distanti tra loro circa 200 metri, al centro si trovava il soggetto da localizzare. Una delle stazioni inviava il fotone attraverso una fibra ottica, mentre entrambe le postazioni generavano sequenze casuali di bit, necessarie per stabilire come misurare il segnale. A quel punto entrava in gioco il fattore decisivo: il tempo: I ricercatori misuravano quanto tempo impiegava il soggetto a ricevere il fotone, effettuare la misurazione e inviare una risposta alle due stazioni, calcolando il tempo necessario per completare l’operazione, era possibile restringere con grande precisione il punto da cui proveniva il segnale.

In altre parole, non bastava dichiarare di trovarsi in un determinato luogo: bisognava dimostrarlo attraverso una risposta che rispettasse precisi vincoli temporali. A guidare il gruppo è stato il fisico Krister Shalm, che ha spiegato come le particelle quantistiche offrano possibilità interessanti proprio perché non possono essere semplicemente duplicate come accade con le normali informazioni digitali. Le applicazioni potrebbero essere importanti. Immaginiamo, per esempio, di poter verificare che un messaggio apparentemente inviato dalla nostra banca provenga davvero da un dispositivo situato nel luogo dichiarato. Oppure di poter confermare la presenza fisica di una persona prima di autorizzare un’operazione particolarmente delicata. La cosa interessante è che non tutti gli utenti avrebbero bisogno di possedere apparecchiature quantistiche, la tecnologia più sofisticata sarebbe necessaria soltanto per chi invia il segnale e per chi deve dimostrare la propria posizione ed il sistema di verifica potrebbe invece essere utilizzato anche attraverso dispositivi informatici tradizionali.

Naturalmente, siamo ancora lontani da un’applicazione quotidiana. L’esperimento dimostra che il principio funziona in laboratorio, ma trasformarlo in una tecnologia utilizzabile su larga scala richiederà tempo, infrastrutture adeguate e ulteriori sviluppi tecnici. Non mancano, infatti, alcune perplessità, altri esperti sottolineano le difficoltà legate alla precisione delle misurazioni e alla possibilità di realizzare reti quantistiche affidabili anche al di fuori di ambienti controllati.

Quando si parla di fisica quantistica, il pensiero corre spesso ai computer del futuro e alla possibilità di elaborare informazioni a velocità straordinarie. Questa ricerca, invece, mostra un’altra strada, forse meno conosciuta ma altrettanto interessante: utilizzare le proprietà della luce per rendere più sicuro il mondo digitale. Non significa che le truffe online spariranno o che sarà impossibile falsificare qualsiasi informazione, ma potrebbe diventare molto più difficile mentire su un elemento fondamentale: il luogo da cui parte una comunicazione. E in un’epoca in cui non possiamo più fidarci facilmente di un numero di telefono, di un messaggio o di un’immagine ricevuta sullo smartphone, sapere che qualcuno può dimostrare fisicamente dove si trova potrebbe rappresentare un passo importante.