Se il sonno non arriva, spesso diamo la colpa allo stress, ai troppi pensieri o alle ore trascorse davanti allo smartphone. Eppure, tra i fattori che possono influenzare la qualità del riposo c’è anche l’alimentazione infatti quello che mangiamo, non serve soltanto a fornire energia al nostro organismo: alcuni nutrienti partecipano anche ai processi biologici che regolano il ritmo circadiano, ovvero il nostro orologio interno ovviamente non esistono alimenti capaci di farci addormentare per magia, né cibi che possano sostituire una corretta igiene del sonno. Tuttavia, alcune ricerche scientifiche hanno individuato proprietà interessanti in determinati alimenti, suggerendo che inserirli regolarmente in una dieta equilibrata potrebbe contribuire a migliorare alcuni parametri del riposo. Tra questi, tre meritano particolare attenzione parliamo del kiwi, può sembrare sorprendente, ma è uno degli alimenti più interessanti quando si parla di sonno. Ricco di vitamina C, folati, antiossidanti e serotonina, questo frutto è stato oggetto di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, lo studio ha coinvolto 24 adulti con difficoltà nel dormire, ai quali è stato chiesto di consumare due kiwi un’ora prima di coricarsi, ogni sera, per quattro settimane. I risultati hanno mostrato miglioramenti in diversi parametri: il tempo necessario per addormentarsi si è ridotto del 35,4%, mentre sono stati osservati anche un aumento della durata del sonno e una diminuzione dei risvegli notturni. Secondo i ricercatori, questi effetti potrebbero essere legati alla presenza di serotonina e di sostanze antiossidanti, anche se i meccanismi non sono ancora del tutto chiari, naturalmente, si tratta di uno studio condotto su un campione ristretto, che necessita di ulteriori conferme ma il kiwi resta un frutto interessante da inserire nell’alimentazione serale, soprattutto per chi cerca uno spuntino leggero e nutriente.

Il secondo alimento sono le ciliegie acidule infatti quando si parla di sonno, la melatonina è una delle prime sostanze che vengono in mente , è l’ormone prodotto dal nostro organismo soprattutto nelle ore serali, quando la luce diminuisce, e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del ciclo sonno-veglia. Pochi sanno, però, che anche alcuni alimenti ne contengono naturalmente piccole quantità e tra questi ci sono le ciliegie, in particolare le varietà acidule come le Montmorency. Il loro possibile effetto sul riposo è stato analizzato da uno studio pubblicato sull’European Journal of Nutrition dove i ricercatori hanno osservato gli effetti del consumo di succo concentrato di ciliegie acidule su 20 volontari, riscontrando un aumento dei livelli di melatonina e miglioramenti in alcuni parametri del sonno, tra cui durata ed efficienza. Il risultato è interessante perché suggerisce che alcuni componenti naturali degli alimenti potrebbero contribuire a sostenere i meccanismi fisiologici che regolano il riposo. Anche in questo caso, però, è necessario essere prudenti: il numero di partecipanti era limitato e non è ancora possibile stabilire con certezza quanto questo alimento possa incidere sul sonno nella popolazione generale. Le ciliegie acidule possono comunque rappresentare una buona scelta alimentare, da consumare fresche quando disponibili oppure sotto forma di succo senza zuccheri aggiunti.

Ultimo alimento il pesce azzurro parliamo di salmone, sgombro, sardine e alici sono conosciuti soprattutto per il loro contributo alla salute cardiovascolare ma le loro proprietà nutrizionali potrebbero avere un interesse anche per il sonno. Il merito è soprattutto degli acidi grassi omega-3, in particolare DHA ed EPA, e della vitamina D, presente in quantità variabili nelle diverse specie, gli omega-3 svolgono un ruolo importante nel funzionamento del sistema nervoso e partecipano a numerosi processi biologici. Alcune ricerche hanno ipotizzato un loro coinvolgimento anche nella regolazione dei ritmi circadiani e nella qualità del riposo. Uno studio randomizzato pubblicato sulla rivista Nutrients ha analizzato gli effetti di un intervento nutrizionale ricco di DHA su 84 adulti che consumavano abitualmente poco pesce grasso, dopo 26 settimane, i ricercatori hanno osservato miglioramenti in alcuni parametri oggettivi del sonno rispetto al gruppo placebo. È importante precisare che lo studio ha utilizzato un prodotto ricco di DHA e non direttamente porzioni di pesce, non si può quindi affermare che mangiare salmone o sardine a cena produca automaticamente gli stessi risultati. Resta comunque un buon motivo per inserire il pesce nella propria alimentazione con regolarità, preferendo preparazioni semplici e pasti serali non troppo abbondanti.

Il vero segreto per dormire bene ? Una corretta alimentazione, kiwi, ciliegie acidule e pesce ricco di omega-3 hanno qualcosa in comune: contengono sostanze che potrebbero sostenere, attraverso meccanismi diversi, i processi fisiologici coinvolti nel sonno. La ricerca scientifica offre indicazioni interessanti, ma non autorizza a considerarli rimedi contro l’insonnia. La qualità del riposo, infatti, dipende da un insieme di fattori: alimentazione equilibrata, regolarità degli orari, attività fisica, gestione dello stress ed esposizione alla luce naturale durante il giorno. Anche la cena ha la sua importanza infatti mangiare troppo tardi, consumare pasti molto abbondanti o bere alcolici prima di coricarsi può rendere più difficile un riposo davvero rigenerante. La conclusione è semplice: non esiste il superfood capace di regalarci una notte perfetta, ma scegliere con attenzione quello che portiamo in tavola può essere un piccolo passo nella direzione giusta.