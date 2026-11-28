Gonfiore addominale, crampi, meteorismo, diarrea e stitichezza: chi soffre di colon irritabile conosce bene questi fastidi, a volte basta un pasto apparentemente innocuo per ritrovarsi con la pancia gonfia, dolori addominali e quella spiacevole sensazione di disagio che può accompagnare anche il resto della giornata. La buona notizia è che l’alimentazione può avere un ruolo importante nella gestione dei sintomi, la meno buona è che non esiste una lista di alimenti da eliminare valida per tutti infatti ciò che provoca gonfiore a una persona potrebbe essere perfettamente tollerato da un’altra. Per capire quali sono i principali alimenti da tenere sotto controllo e come comportarsi a tavola abbiamo intervistato il dottor Fabio Gregu, biologo nutrizionista, che ci ha aiutato a fare chiarezza su alcuni dei fattori alimentari più frequentemente coinvolti nei disturbi intestinali.

Quali sono i tre gruppi di alimenti che possono peggiorare i sintomi? “Tra quelli che valuterei per primi ci sono i legumi e alcune verdure come cipolla e aglio, il latte e i latticini più ricchi di lattosio, e le bibite gassate e i prodotti contenenti alcuni dolcificanti. Anche alcuni ultraprocessati meritano attenzione. Per esempio, gomme e caramelle senza zucchero possono contenere sorbitolo o mannitolo, che in alcune persone accentuano gonfiore e diarrea. La risposta varia da persona a persona e dipende spesso dalla porzione”. Non è quindi soltanto una questione di cosa si mangia, ma anche di quanto se ne consuma e di come il proprio intestino reagisce a determinati alimenti. Tra i primi prodotti da osservare ci sono latte, gelati, alcuni yogurt e formaggi freschi, soprattutto nelle persone che hanno difficoltà a digerire il lattosio. Questo zucchero, quando non viene assorbito correttamente, può favorire fermentazione intestinale, produzione di gas e disturbi addominali. Attenzione anche a cipolla, aglio, ceci, fagioli e lenticchie, alimenti che contengono carboidrati fermentabili. Infine, bibite gassate e prodotti con alcuni dolcificanti possono contribuire a peggiorare gonfiore e meteorismo.

Perché latte, legumi, cipolla e aglio fanno gonfiare la pancia? Ma cosa succede esattamente nell’intestino quando consumiamo questi alimenti? Il meccanismo è legato anche alla presenza dei cosiddetti FODMAP, carboidrati a corta catena che in alcune persone vengono assorbiti con difficoltà. Il dottor Gregu spiega: “Il latte contiene lattosio, che può dare sintomi quando viene digerito poco. I legumi contengono soprattutto galatto-oligosaccaridi, mentre cipolla e aglio sono ricchi di fruttani. Quando questi carboidrati vengono assorbiti poco, possono richiamare acqua nell’intestino ed essere fermentati dai batteri, con produzione di gas. Chi soffre di colon irritabile ha spesso un intestino più sensibile alla distensione. Per questo anche una quantità di gas normalmente tollerata può provocare gonfiore o crampi”. Ecco perché non sempre è necessario eliminare completamente questi alimenti. In alcuni casi può essere sufficiente ridurre le porzioni, cambiare modalità di preparazione oppure scegliere alternative meglio tollerate.

Tra gli approcci nutrizionali più conosciuti per la gestione della sindrome dell’intestino irritabile c’è la dieta low FODMAP. Si tratta di un percorso alimentare che prevede una riduzione temporanea di alcuni carboidrati fermentabili, per poi reintrodurli gradualmente e capire quali provocano effettivamente i sintomi. “La prenderei in considerazione quando i sintomi persistono dopo i primi aggiustamenti alimentari. Si riducono alcuni carboidrati fermentabili per un periodo limitato, in genere non oltre 4-6 settimane, e poi si reintroducono gradualmente per capire quali alimenti e porzioni la persona tollera. In chi risponde, questo approccio può ridurre gonfiore, dolore addominale e disturbi dell’alvo. La reintroduzione serve a recuperare la varietà alimentare e a costruire un’alimentazione sostenibile nel tempo”. Un passaggio fondamentale, quindi, è proprio la reintroduzione degli alimenti, l’obiettivo non è vivere per sempre con una lista di divieti, ma individuare le proprie soglie di tolleranza e costruire un’alimentazione il più possibile varia ed equilibrata. La dieta low FODMAP dovrebbe essere seguita con il supporto di un professionista esperto, perché una restrizione prolungata e non necessaria può impoverire la varietà della dieta.

Meglio eliminare gli alimenti o imparare a riconoscere la propria tolleranza? È probabilmente la domanda più importante per chi convive quotidianamente con gonfiore, crampi e dolori addominali, spesso, infatti, la prima reazione è quella di eliminare tutto ciò che sembra provocare fastidio. Ma restringere troppo l’alimentazione non è necessariamente la soluzione. “In genere partirei dalla tolleranza individuale. Consiglio di tenere per qualche giorno un diario con alimenti, porzioni e sintomi, e di modificare una cosa alla volta. Per esempio, si può provare una piccola porzione di lenticchie in scatola, ben scolate e risciacquate, oppure il latte delattosato se quello abituale dà fastidio, nel tempo punterei su pasti regolari, un’alimentazione varia con frutta e verdura di stagione secondo tolleranza e una quantità di fibre adeguata ai sintomi. Se serve aumentarle, lo farei gradualmente, privilegiando le fibre solubili, come quelle dell’avena, che spesso sono meglio tollerate della crusca”.

Un consiglio pratico è quindi quello di osservare le proprie abitudini alimentari e annotare eventuali reazioni, senza arrivare subito a eliminazioni drastiche. Anche la quantità di fibre va gestita con attenzione: aumentarla troppo rapidamente può accentuare il gonfiore, mentre introdurla gradualmente può aiutare a migliorare la regolarità intestinale. Il colon irritabile è un disturbo complesso, che può essere influenzato da alimentazione, stress, sensibilità intestinale e abitudini quotidiane, non esiste un alimento universalmente vietato né una dieta capace di risolvere ogni caso. Latte e latticini ricchi di lattosio, legumi, aglio e cipolla, bibite gassate e prodotti con alcuni dolcificanti sono tra gli alimenti da osservare con maggiore attenzione, ma la tolleranza individuale resta fondamentale. Il consiglio è evitare il fai-da-te e rivolgersi a un medico e a un professionista della nutrizione per individuare il percorso più adatto, soprattutto quando i sintomi sono frequenti o persistenti. Perché convivere con il colon irritabile non significa necessariamente rinunciare a metà degli alimenti che amiamo. Significa imparare ad ascoltare il proprio intestino, capire cosa lo disturba davvero e trovare un equilibrio che permetta di mangiare con serenità, senza trasformare ogni pasto in un interrogatorio alla propria pancia.