Con il passare degli anni il nostro organismo cambia, e questi cambiamenti non riguardano soltanto gli organi, i muscoli o il sistema immunitario, ma anche i miliardi di microrganismi che vivono al suo interno, il microbiota intestinale, l’insieme dei batteri che popolano il nostro intestino, sembra infatti essere in grado di adattarsi alle trasformazioni legate all’invecchiamento, modificando nel tempo il proprio patrimonio genetico. A raccontarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato i batteri intestinali di oltre 10.000 persone, individuando mutazioni genetiche che sembrano favorire la loro capacità di sopravvivere in un organismo che cambia con l’età. Il nostro intestino ospita circa 40.000 miliardi di cellule batteriche, una quantità paragonabile al numero complessivo di cellule presenti nel corpo umano. Questa comunità di microrganismi svolge funzioni fondamentali per la salute, contribuendo alla digestione, al metabolismo e al corretto funzionamento del sistema immunitario. Anche se la composizione generale delle specie batteriche tende a rimanere relativamente stabile nel corso della vita, il loro patrimonio genetico può subire cambiamenti importanti, attraverso mutazioni che permettono ai microrganismi di adattarsi meglio alle condizioni dell’ambiente intestinale.

Proprio su questo aspetto si è concentrata la ricerca pubblicata su Nature, nella quale gli scienziati hanno esaminato le variazioni genetiche dei batteri intestinali di circa 10.000 individui, cercando eventuali collegamenti con quasi 250 caratteristiche umane, tra cui età, altezza, indice di massa corporea e parametri legati alla salute cardiovascolare. L’obiettivo era capire se alcune caratteristiche dell’organismo umano potessero favorire la comparsa e la diffusione di specifiche mutazioni nei microrganismi intestinali. I risultati hanno mostrato che l’invecchiamento sembra esercitare una particolare pressione evolutiva sui batteri, favorendo la comparsa di mutazioni che li aiutano ad affrontare meglio le nuove condizioni dell’organismo. Non si tratta necessariamente di cambiamenti negativi o legati allo sviluppo di una malattia, ma di vere e proprie forme di adattamento biologico che consentono ai microrganismi di continuare a vivere e svolgere le proprie funzioni anche quando l’ambiente intestinale diventa diverso rispetto a quello di un organismo più giovane. Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda lo stress ossidativo, un fenomeno che aumenta con l’avanzare dell’età e che può danneggiare le cellule attraverso l’accumulo di molecole altamente reattive, come i radicali liberi. Anche i batteri intestinali devono fare i conti con queste condizioni, sviluppando meccanismi che permettano loro di resistere meglio ai danni cellulari.

I ricercatori hanno individuato mutazioni specifiche in una delle specie batteriche più abbondanti nell’intestino umano, che sembrano offrire un vantaggio proprio nella risposta allo stress ossidativo. In altre parole, alcuni batteri potrebbero modificare progressivamente il proprio patrimonio genetico per diventare più resistenti alle condizioni che accompagnano l’invecchiamento dell’organismo. Questa scoperta è particolarmente interessante perché dimostra che il rapporto tra uomo e microbiota non è statico, ma rappresenta un sistema dinamico nel quale anche i microrganismi si evolvono in risposta ai cambiamenti del corpo che li ospita. L’invecchiamento, quindi, non modifica soltanto il funzionamento dei nostri tessuti, ma può influenzare anche l’evoluzione genetica delle comunità microbiche che vivono nell’intestino.

Un altro risultato importante emerso dall’analisi riguarda il rapporto tra le mutazioni batteriche e le malattie. Nonostante gli scienziati abbiano esaminato numerose caratteristiche legate alla salute, hanno individuato relativamente poche mutazioni chiaramente associate a condizioni patologiche. Questo suggerisce che molte delle variazioni genetiche osservate possano rappresentare semplici risposte adattative all’ambiente intestinale, piuttosto che segnali diretti di una malattia. La distinzione è importante perché spesso si tende ad associare qualsiasi cambiamento genetico a un possibile effetto negativo. In realtà, le mutazioni sono anche uno dei principali strumenti attraverso cui gli organismi si adattano alle condizioni ambientali. Nel caso dei batteri intestinali, alcune modifiche possono favorire la sopravvivenza e la capacità di resistere a fattori di stress che diventano più rilevanti con il passare degli anni.

La ricerca pubblicata su Nature apre quindi nuove prospettive nello studio dell’invecchiamento e del microbiota intestinale, mostrando che per comprendere davvero come cambiano i batteri nel corso della vita non basta osservare quali specie sono presenti e in quale quantità. È necessario considerare anche le trasformazioni genetiche che avvengono all’interno delle singole popolazioni batteriche. Comprendere questi meccanismi potrebbe aiutare in futuro a chiarire meglio il ruolo del microbiota nella salute durante l’invecchiamento e a individuare nuovi elementi utili per studiare il rapporto tra alimentazione, metabolismo, sistema immunitario e longevità. Il nostro intestino, insomma, non è soltanto un ambiente popolato da microrganismi che ci accompagnano per tutta la vita, ma un ecosistema in continua evoluzione, capace di adattarsi insieme al corpo umano e alle sue trasformazioni.