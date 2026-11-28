Le mutazioni genetiche non hanno sempre lo stesso effetto su tutti i tessuti dell’organismo, anche quando interessano un gene coinvolto nella crescita cellulare, infatti, possono provocare conseguenze molto diverse a seconda del tipo di cellula in cui si verificano e del suo grado di maturazione. È quanto emerge da una ricerca raccontata dalla rivista scientifica Nature, che affronta una domanda particolarmente interessante: perché alcune mutazioni associate al cancro provocano uno sviluppo eccessivo di determinati vasi sanguigni, mentre le arterie sembrano riuscire a mantenere la propria struttura? Al centro dello studio c’è il gene PIK3CA, già conosciuto per il suo coinvolgimento in diversi processi legati alla crescita e alla proliferazione delle cellule. Quando questo gene subisce determinate mutazioni, può attivare in maniera eccessiva i segnali che regolano la crescita cellulare, favorendo la formazione di anomalie nei vasi sanguigni. Queste alterazioni possono essere presenti fin dalla nascita oppure comparire nel corso della vita e dare origine a malformazioni vascolari che interessano soprattutto vene, capillari e vasi linfatici.

Un aspetto che ha attirato l’attenzione dei ricercatori è proprio la diversa distribuzione di queste anomalie. Nonostante le mutazioni di PIK3CA possano influenzare la crescita dei vasi, le arterie risultano raramente coinvolte, si tratta di una differenza significativa, perché suggerisce che non sia sufficiente la presenza di una mutazione per determinare un comportamento anomalo: conta anche il contesto biologico nel quale essa si manifesta. Per comprendere questa differenza, i ricercatori hanno studiato le cellule endoteliali, ovvero quelle che rivestono internamente i vasi sanguigni e contribuiscono a determinarne le caratteristiche e il funzionamento. Attraverso modelli sperimentali, tecniche di tracciamento genetico e analisi cellulari, hanno osservato come le cellule portatrici della mutazione si comportano durante lo sviluppo dei diversi tipi di vasi.

I risultati, pubblicati su Nature hanno mostrato che le cellule endoteliali di vene e capillari possono rispondere alla mutazione aumentando notevolmente la propria proliferazione. Le cellule delle arterie già mature, invece, sembrano possedere una protezione naturale che impedisce alla mutazione di innescare una crescita incontrollata. La maturità cellulare rappresenta quindi un elemento fondamentale. Una cellula arteriosa completamente differenziata ha già acquisito caratteristiche specifiche che le permettono di mantenere la propria identità e svolgere correttamente la sua funzione. Questa condizione la rende meno sensibile agli effetti patologici della mutazione, anche quando il gene PIK3CA è alterato.

La situazione cambia quando la mutazione interessa cellule ancora immature, destinate a diventare parte delle arterie, in questa fase dello sviluppo, infatti, le cellule non hanno ancora consolidato completamente la propria identità e possono essere più vulnerabili alle alterazioni dei segnali di crescita. I ricercatori hanno osservato che la mutazione può interferire con il normale processo di differenziazione, impedendo alle cellule di acquisire le caratteristiche tipiche delle arterie e favorendo invece l’assunzione di caratteristiche proprie delle vene. Lo studio ha individuato anche alcuni dei meccanismi molecolari che spiegano questo comportamento, la mutazione di PIK3CA attiva una via di segnalazione chiamata PI3K, coinvolta nella regolazione della crescita, della proliferazione e del metabolismo cellulare. Quando questa via viene attivata in modo anomalo, può produrre due effetti distinti ma collegati.

Il primo riguarda l’aumento della proliferazione: le cellule iniziano a moltiplicarsi più del normale, favorendo l’espansione del tessuto e la formazione di strutture vascolari anomale, il secondo interessa invece l’identità cellulare ed è legato all’aumento di una proteina chiamata NR2F2, conosciuta anche come COUP-TFII, che favorisce lo sviluppo delle caratteristiche venose e ostacola la corretta differenziazione arteriosa. I ricercatori hanno dimostrato che questi due processi non coincidono e possono essere regolati separatamente, ridurre la proliferazione delle cellule mutate, infatti, non è sufficiente a ripristinare la loro identità arteriosa. Allo stesso modo, intervenire su NR2F2 può favorire il recupero delle caratteristiche arteriose, ma non elimina necessariamente l’eccessiva proliferazione cellulare.

Questa distinzione è importante perché dimostra quanto sia complesso il rapporto tra mutazioni genetiche, sviluppo dei tessuti e comportamento delle cellule. Una stessa alterazione del DNA può produrre effetti differenti non soltanto in organi diversi, ma anche all’interno dello stesso sistema biologico, a seconda dello stadio di maturazione raggiunto dalle cellule coinvolte. I risultati pubblicati su Nature contribuiscono a spiegare perché le malformazioni vascolari associate alle mutazioni di PIK3CA interessino prevalentemente vene e capillari, mentre le arterie mature rimangano generalmente protette, non si tratta quindi semplicemente di una maggiore o minore esposizione alla mutazione, ma della capacità delle cellule di rispondere in modo diverso a uno stesso stimolo genetico.

La ricerca offre anche una prospettiva più ampia sul modo in cui si sviluppano alcune malattie associate alla crescita anomala dei tessuti, comprendere perché determinate cellule siano più vulnerabili di altre potrebbe aiutare a individuare nuovi meccanismi coinvolti nelle patologie caratterizzate da proliferazione eccessiva e alterazioni della differenziazione cellulare. Naturalmente, questi risultati non rappresentano ancora una soluzione terapeutica immediata, ma forniscono indicazioni preziose per orientare le ricerche future. In particolare, distinguere tra i meccanismi che regolano la proliferazione e quelli che determinano l’identità delle cellule potrebbe permettere, in prospettiva, di sviluppare strategie più mirate contro le malformazioni vascolari.

La scoperta lascia quindi un messaggio importante: una mutazione genetica non determina da sola il destino di una cellula, a fare la differenza sono anche la sua storia, il livello di maturazione e le caratteristiche biologiche che ha acquisito nel corso dello sviluppo ed è proprio questa capacità delle arterie mature di conservare la propria identità, nonostante la presenza di una mutazione potenzialmente pericolosa, a rappresentare uno degli aspetti più interessanti della ricerca.