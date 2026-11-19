ll cervello deve essere continuamente capace di imparare, adattarsi e creare nuove connessioni, ma senza perdere il proprio equilibrio, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature ha individuato un meccanismo molecolare che aiuta i neuroni a regolare la comunicazione tra loro, evitando un’attività eccessiva, questa scoperta aggiunge un tassello importante alla comprensione del funzionamento del sistema nervoso. Il cervello come sappiamo è una macchina straordinariamente complessa, ogni giorno riceve informazioni, elabora stimoli, immagazzina ricordi e modifica le proprie connessioni in risposta alle esperienze e per riuscire a svolgere tutte queste attività, deve mantenere un equilibrio delicato infatti i neuroni devono poter aumentare o ridurre la propria attività senza arrivare a un’eccessiva stimolazione.

È proprio su questo equilibrio che si concentra una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che ha individuato un nuovo meccanismo attraverso il quale le cellule nervose regolano la comunicazione tra loro. Gli scienziati hanno scoperto il ruolo di una particolare proteina, chiamata VAMP7, capace di intervenire nel rilascio dei neurotrasmettitori, le sostanze chimiche che permettono ai neuroni di trasmettere messaggi attraverso le sinapsi. Una scoperta che aiuta a comprendere meglio come il cervello riesca a mantenere stabile la propria attività anche quando viene sottoposto a stimolazioni intense e ripetute. Per comprendere il significato di questa ricerca bisogna partire da un concetto fondamentale: la plasticità cerebrale infatti il cervello non è una struttura immutabile, le connessioni tra i neuroni possono rafforzarsi o indebolirsi in base alle esperienze, all’apprendimento e agli stimoli ricevuti. È grazie a questa capacità che possiamo acquisire nuove conoscenze, sviluppare abilità e adattarci all’ambiente.

Ma esiste anche un altro aspetto altrettanto importante: se l’attività dei neuroni aumentasse senza alcun controllo, i circuiti nervosi rischierebbero di perdere la loro stabilità. Per questo motivo il cervello dispone di meccanismi di regolazione chiamati processi di omeostasi sinaptica, il loro compito è mantenere la comunicazione tra le cellule nervose entro livelli compatibili con il corretto funzionamento del sistema nervoso. In sostanza, il cervello deve trovare continuamente un compromesso tra cambiamento e stabilità, la ricerca pubblicata su Nature ha approfondito uno dei meccanismi molecolari che permettono di raggiungere questo equilibrio. I ricercatori hanno osservato che, quando i neuroni vengono sottoposti a stimolazioni ad alta frequenza, entra in azione un sistema di regolazione che riduce successivamente il rilascio dei neurotrasmettitori, al centro di questo processo c’è VAMP7, una proteina appartenente alla famiglia delle proteine SNARE, coinvolte nel trasporto e nella fusione delle vescicole cellulari con le membrane. Queste vescicole sono piccoli contenitori che custodiscono i neurotrasmettitori e li rilasciano quando arriva il momento di trasmettere un segnale.

Gli scienziati hanno scoperto che VAMP7 può raggiungere la membrana del neurone e interagire con un’altra proteina, chiamata sintassina. Questa collaborazione permette di ridurre l’attività di specifici canali del calcio, denominati canali di tipo P/Q, il calcio svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione tra neuroni: il suo ingresso nella terminazione nervosa favorisce infatti il rilascio dei neurotrasmettitori, riducendo l’ingresso di calcio attraverso questi canali, VAMP7 contribuisce quindi a diminuire la quantità di messaggi chimici rilasciati dal neurone. Il risultato è una sorta di freno biologico che aiuta a controllare la trasmissione dei segnali nervosi dopo un’attività particolarmente intensa ovvero un sistema di protezione che si attiva quando i neuroni lavorano troppo

Un altro elemento interessante riguarda il modo in cui VAMP7 raggiunge la membrana cellulare , la proteina si trova prevalentemente in una particolare popolazione di vescicole sinaptiche, generate attraverso un processo che coinvolge la proteina adattatrice AP-3. Queste vescicole rispondono in modo specifico alle stimolazioni ad alta frequenza, permettendo a VAMP7 di intervenire proprio quando è necessario regolare la comunicazione neuronale. Non si tratta quindi di un semplice interruttore sempre attivo, ma di un meccanismo che collega l’intensità dell’attività nervosa alla capacità del neurone di modulare il rilascio dei propri messaggi chimici, gli esperimenti hanno inoltre mostrato che, quando questo sistema di regolazione viene meno, aumenta sensibilmente il numero di neuroni che esprimono FOS, una proteina utilizzata come indicatore dell’attività neuronale; questo risultato suggerisce quindi che VAMP7 contribuisca a limitare l’eccessiva attivazione dei circuiti nervosi.

La ricerca offre nuove informazioni su un problema fondamentale delle neuroscienze: come fa il cervello a cambiare continuamente senza perdere la propria stabilità? La capacità di imparare richiede infatti che le connessioni neuronali possano modificarsi, ma questi cambiamenti devono essere accompagnati da sistemi di controllo capaci di evitare un’attività eccessiva, il meccanismo individuato dagli scienziati mostra come una singola proteina possa contribuire a regolare la comunicazione tra numerosi neuroni, intervenendo direttamente sui processi che controllano il rilascio dei neurotrasmettitori. La scoperta non rappresenta ancora una nuova terapia per le malattie neurologiche, ma amplia la conoscenza dei meccanismi che mantengono in equilibrio i circuiti cerebrali e potrebbe offrire nuove indicazioni per gli studi futuri, in definitiva, il cervello non deve soltanto imparare e adattarsi: deve anche sapersi autoregolare. Ed è proprio grazie a meccanismi molecolari come quello controllato da VAMP7 che riesce a mantenere in equilibrio una rete di comunicazioni straordinariamente complessa.