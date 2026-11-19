Non serve necessariamente vivere un’esperienza in prima persona per imparare a comportarsi in un determinato modo infatti anche osservare l’aggressività degli altri può modificare il funzionamento del cervello e influenzare le reazioni future, questo è quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che aiuta a comprendere meglio il legame tra osservazione, apprendimento e comportamento sociale. Guardare qualcuno comportarsi in modo aggressivo potrebbe lasciare un segno nel nostro cervello, influenzando il modo in cui reagiremo in situazioni simili in futuro, non è soltanto una questione di imitazione o di comportamenti copiati dagli altri: infatti anche l’osservazione diretta dell’aggressività può attivare circuiti cerebrali simili a quelli coinvolti quando si vive personalmente un’esperienza aggressiva. Lo studio offre nuovi elementi per capire come si sviluppano alcuni comportamenti sociali e come il cervello utilizzi ciò che osserva negli altri per prepararsi ad affrontare situazioni future.

La ricerca si è concentrata sui circuiti nervosi coinvolti nell’aggressività, analizzando come cambiano quando un individuo sperimenta direttamente un comportamento aggressivo oppure quando assiste a quello di un altro soggetto. Nella vita quotidiana impariamo continuamente attraverso l’osservazione, guardiamo come si comportano le persone intorno a noi, interpretiamo le loro reazioni e utilizziamo queste informazioni per orientarci nelle situazioni sociali. Questo meccanismo, fondamentale per la cognizione sociale, potrebbe avere un ruolo importante anche nell’apprendimento dell’aggressività, per approfondire la questione, i ricercatori hanno studiato il comportamento di animali sottoposti a due diverse condizioni: alcuni hanno sperimentato direttamente situazioni di aggressività, mentre altri hanno avuto la possibilità di osservarle , successivamente, gli animali sono stati messi alla prova in un nuovo contesto, per capire se quanto appreso attraverso l’esperienza o l’osservazione avesse modificato il loro comportamento. I risultati hanno mostrato che entrambi i gruppi sviluppavano cambiamenti comportamentali in parte simili, assenti invece negli animali che non avevano ricevuto alcun addestramento.

Attraverso registrazioni dell’attività neuronale, gli scienziati hanno osservato che assistere a un comportamento aggressivo attiva diverse reti cerebrali coinvolte anche nella produzione diretta di quel comportamento in altre parole, il cervello non si limita a registrare passivamente ciò che accade davanti agli occhi, ma coinvolge circuiti nervosi che partecipano anche alla gestione delle proprie azioni. I ricercatori hanno inoltre individuato cambiamenti condivisi in una rete cerebrale legata all’aggressività, con una riduzione diffusa dell’attività inibitoria, cioè di quei meccanismi nervosi che contribuiscono a regolare e limitare l’attività dei neuroni. Secondo gli autori, questa modificazione potrebbe essere importante per rendere possibile un adattamento del comportamento alle nuove situazioni sociali.

La scoperta suggerisce che l’apprendimento sociale non passa soltanto attraverso le esperienze personali infatti anche assistere alle azioni degli altri può preparare il cervello a reagire diversamente quando si presenta una situazione simile. Questo non significa che chi osserva un comportamento aggressivo diventerà necessariamente aggressivo a sua volta, il risultato riguarda specifici meccanismi cerebrali e comportamentali studiati negli animali e non dimostra che l’esposizione alla violenza produca automaticamente aggressività nelle persone. Tuttavia, lo studio offre una prospettiva interessante per comprendere come l’ambiente sociale, le esperienze e ciò a cui assistiamo possano contribuire a modellare il nostro comportamento, la ricerca pubblicata su Nature aggiunge un tassello importante alla comprensione dei meccanismi che regolano l’apprendimento sociale. Il cervello, infatti, non costruisce le proprie risposte soltanto sulla base di ciò che viviamo direttamente, ma utilizza anche le informazioni ricavate osservando gli altri.

Comprendere questi processi potrebbe aiutare, in futuro, ad approfondire il ruolo dell’ambiente sociale nello sviluppo dei comportamenti aggressivi e i meccanismi attraverso cui si apprendono determinate modalità di reazione. Il messaggio più interessante è che ciò che osserviamo non rimane necessariamente fuori da noi: può diventare un’esperienza capace di modificare il modo in cui il cervello elabora le situazioni e prepara le risposte future. Perché, a volte, anche guardare ciò che fanno gli altri può insegnarci qualcosa che il nostro cervello porterà con sé nelle esperienze successive.