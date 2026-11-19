Non è soltanto una questione di gusto: il cervello impara ad associare il sapore di un alimento ai benefici che produce nell’organismo, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature ha individuato i circuiti cerebrali coinvolti in questo processo, aprendo nuove prospettive sulla comprensione del comportamento alimentare. Perché, dopo aver assaggiato un alimento, capita di desiderarlo nuovamente? E perché alcuni cibi diventano particolarmente gratificanti, mentre altri perdono rapidamente il loro fascino? La risposta potrebbe trovarsi in un meccanismo del cervello che va ben oltre il semplice piacere del gusto. A fare luce su questo processo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha approfondito il modo in cui il cervello impara a collegare il sapore degli alimenti al loro contenuto nutrizionale ovvero non mangiamo soltanto per il gusto di ciò che assaggiamo: il nostro organismo è in grado di riconoscere anche i benefici che un alimento produce dopo essere stato ingerito.

La ricerca ha individuato alcuni circuiti cerebrali che permettono di integrare le informazioni provenienti dalla bocca con quelle che arrivano successivamente dall’intestino, una scoperta interessante, perché aiuta a comprendere meglio come si formano le preferenze alimentari e perché determinati sapori possono diventare particolarmente apprezzati. Quando mangiamo, il primo contatto con un alimento avviene attraverso il gusto. Dolce, salato, amaro e acido sono sensazioni che permettono di riconoscere immediatamente ciò che stiamo assaggiando. Dopo l’ingestione, l’intestino entra in gioco e invia al cervello informazioni sul contenuto nutrizionale del cibo, si tratta di segnali più lenti rispetto a quelli del gusto, ma fondamentali per comunicare all’organismo quali sostanze nutritive sono state introdotte. Il cervello mette quindi insieme queste due informazioni: da una parte il sapore percepito in bocca, dall’altra gli effetti nutrizionali che arrivano dall’intestino. È proprio questa combinazione che contribuisce a farci imparare quali alimenti sono più vantaggiosi per il nostro organismo. Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda la dopamina, una sostanza chimica coinvolta nei meccanismi di apprendimento e motivazione. I ricercatori hanno osservato che i neuroni che producono dopamina, situati nell’area tegmentale ventrale del cervello, sono fondamentali per associare i sapori ai nutrienti.

In particolare, i segnali provenienti dall’intestino stimolano il rilascio di dopamina in una specifica area del cervello chiamata amigdala basolaterale, soprattutto nella sua porzione anteriore sinistra. Questa regione sembra svolgere un ruolo importante nell’integrare le informazioni gustative con quelle nutrizionali, in questo modo il cervello può imparare che un determinato sapore è associato a un alimento che fornisce energia e sostanze utili all’organismo. La ricerca ha individuato questo meccanismo nei topi e ha osservato anche negli esseri umani un’attivazione preferenziale della stessa struttura cerebrale in risposta ai segnali nutrizionali provenienti dall’intestino.

Per arrivare a questi risultati, gli scienziati hanno studiato i circuiti nervosi coinvolti nel processo, utilizzando tecniche di osservazione dell’attività cerebrale e intervenendo sui collegamenti tra i neuroni, gli esperimenti hanno mostrato che, quando determinati segnali dopaminergici vengono attivati, gli animali imparano ad associare un sapore al suo valore nutrizionale, quando invece viene interrotta l’attività di specifici neuroni dell’amigdala, questo tipo di apprendimento risulta compromesso. Non si tratta, quindi, soltanto di una reazione immediata al gusto di un alimento. Il nostro sistema nervoso registra anche ciò che accade dopo aver mangiato e utilizza queste informazioni per orientare le scelte future, la ricerca pubblicata su Nature offre una nuova chiave di lettura del rapporto tra alimentazione e cervello. Il gusto quindi non è un semplice segnale di piacere, ma rappresenta una delle informazioni che l’organismo utilizza per imparare a riconoscere il valore nutrizionale del cibo. Questi risultati potrebbero contribuire a comprendere meglio i meccanismi che regolano le preferenze alimentari e il comportamento a tavola.

Una cosa, però, emerge con chiarezza ovvero quando mangiamo, non è coinvolta soltanto la bocca ma anche l’intestino comunica continuamente con il cervello e contribuisce a costruire il nostro rapporto con il cibo quindi imparare ad apprezzare un alimento non dipende soltanto dal suo sapore: dipende anche da quello che il nostro organismo percepisce dopo averlo mangiato.