Tumori diversi, organi diversi, ma un ambiente interno che presenta sorprendenti somiglianze, uno studio pubblicato su Nature apre nuove prospettive per comprendere il cancro e immaginare trattamenti potenzialmente efficaci contro più forme della malattia. Quando pensiamo al cancro, siamo portati a immaginare una malattia che cambia a seconda dell’organo colpito: un tumore al polmone, uno al seno, uno al colon o alla prostata, ognuno ha caratteristiche proprie, specifiche alterazioni genetiche e modalità diverse di svilupparsi. Eppure, nonostante queste differenze, potrebbe esserci qualcosa che accomuna molti tumori più di quanto si pensasse. A suggerirlo è una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, che ha analizzato ben 42 tipi di tumore, individuando sorprendenti somiglianze nell’ambiente che circonda le cellule cancerose. La scoperta sposta l’attenzione su un aspetto spesso meno conosciuto del cancro: il cosiddetto microambiente tumorale , per comprendere questa ricerca bisogna partire da un concetto fondamentale: un tumore non è composto esclusivamente da cellule che si moltiplicano in modo incontrollato. Al suo interno e intorno ad esso esiste un vero e proprio ecosistema, formato da cellule immunitarie, cellule stromali, vasi sanguigni e altre componenti del tessuto. Questo insieme prende il nome di microambiente tumorale, si tratta di un ambiente dinamico, nel quale cellule diverse comunicano continuamente tra loro. Alcune cellule immunitarie possono riconoscere e attaccare il tumore, mentre altre possono contribuire, in determinate condizioni, a creare un ambiente favorevole alla sua crescita; anche le cellule stromali, che normalmente sostengono e organizzano i tessuti, possono influenzare il comportamento della malattia.

In altre parole, per capire davvero come si sviluppa un tumore non basta osservare le cellule cancerose: bisogna studiare anche tutto ciò che le circonda. Lo studio firmato da Januszyk e colleghi ha integrato un’enorme quantità di dati ottenuti attraverso analisi a singola cellula, provenienti da 42 diversi tipi di tumore, sia umani sia murini. Questa tecnologia permette di osservare l’attività dei geni nelle singole cellule, offrendo una fotografia molto dettagliata di ciò che accade all’interno dei tessuti tumorali. Confrontando i risultati, i ricercatori hanno individuato schemi ricorrenti di attività genica nelle cellule immunitarie e stromali, anche in tumori che si sviluppano in organi completamente diversi. Il dato interessante è proprio questo: tumori differenti possono presentare caratteristiche biologiche simili nel loro microambiente. Significa che, al di là delle differenze genetiche e anatomiche, alcune cellule non cancerose sembrano attivare programmi biologici ricorrenti quando si trovano in un ambiente tumorale, è come se tumori diversi, pur seguendo percorsi di sviluppo differenti, condividessero alcune regole di funzionamento del loro ecosistema interno. Perché questa scoperta è importante? Perché potrebbe contribuire a cambiare il modo in cui vengono progettate alcune strategie terapeutiche; oggi molte terapie oncologiche sono sviluppate per colpire specifiche caratteristiche delle cellule tumorali o particolari alterazioni genetiche. Ma se diversi tumori condividono alcuni meccanismi nel microambiente che li circonda, potrebbe diventare possibile individuare bersagli terapeutici comuni. L’idea è studiare non soltanto come eliminare le cellule cancerose, ma anche come modificare l’ambiente che permette loro di sopravvivere, comunicare e, in alcuni casi, sfuggire alle difese dell’organismo.

Intervenire su determinate cellule immunitarie o stromali potrebbe quindi rappresentare, in futuro, una strategia utile per più forme di tumore. Naturalmente, siamo ancora nell’ambito della ricerca: le somiglianze individuate non dimostrano automaticamente che un unico trattamento possa funzionare contro tutti i tumori. Saranno necessari ulteriori studi per capire quali meccanismi siano realmente sfruttabili dal punto di vista terapeutico. Il futuro dell’oncologia potrebbe passare anche da ciò che circonda il tumore, la ricerca pubblicata su Nature offre un messaggio importante: il cancro non è soltanto una malattia delle cellule che impazziscono e si moltiplicano ma anche una malattia delle relazioni tra cellule, dei segnali che si scambiano e dell’ambiente biologico in cui si sviluppa. Comprendere queste relazioni potrebbe aiutare gli scienziati a individuare nuovi punti deboli della malattia e a sviluppare strategie terapeutiche più trasversali. La sfida, oggi, è trasformare queste somiglianze biologiche in nuove possibilità di cura perché, se ogni tumore ha una propria identità, forse esistono anche meccanismi comuni da cui partire per combatterli.