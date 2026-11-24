Il nostro intestino non è soltanto l’organo in cui avviene gran parte della digestione ma è anche una delle principali barriere di difesa del nostro organismo, un sistema complesso che ogni giorno deve distinguere ciò che può essere utile da ciò che potrebbe rappresentare un pericolo. Al suo interno convivono miliardi di microrganismi, mentre le cellule della parete intestinale e quelle del sistema immunitario lavorano continuamente per proteggerci da batteri e agenti patogeni. Ma quindi come reagisce esattamente l’intestino umano quando viene attaccato da un batterio pericoloso? E come comunicano tra loro le cellule intestinali e quelle immunitarie durante un’infezione? A queste domande prova a rispondere una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che presenta un modello innovativo di tessuto intestinale umano realizzato attraverso tecniche di ingegneria biologica. La vera novità dello studio è la possibilità di riprodurre in laboratorio alcune delle caratteristiche più importanti dell’intestino umano. I ricercatori hanno sviluppato modelli ingegnerizzati sia dell’intestino tenue sia del colon, cercando di ricreare non soltanto la struttura della parete intestinale, ma anche le interazioni tra i diversi elementi che la compongono. Questi tessuti comprendono diversi tipi di cellule epiteliali, uno strato di muco, uno spazio in cui possono essere introdotti i microrganismi e cellule immunitarie provenienti dallo stesso tessuto umano.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante: il modello non riproduce soltanto una barriera fisica, ma anche una parte delle difese immunitarie che normalmente proteggono l’intestino. In questo modo gli scienziati possono osservare più da vicino ciò che accade durante un’infezione, in un ambiente che riproduce alcune delle caratteristiche dell’organo reale. Per mettere alla prova il modello, i ricercatori hanno studiato la risposta intestinale alla Salmonella Typhimurium, un batterio responsabile di numerose infezioni alimentari e di disturbi gastrointestinali. L’obiettivo era capire come reagiscono le cellule intestinali quando il batterio rimane all’interno del lume intestinale, cioè nello spazio interno dell’intestino, e come cambia la risposta quando riesce a penetrare nelle cellule. Le analisi hanno rivelato che queste due situazioni attivano programmi di risposta differenti, il risultato più interessante riguarda proprio i batteri che riescono a entrare nelle cellule epiteliali. In questo caso, si attiva una particolare via di comunicazione legata a una molecola coinvolta nella regolazione delle risposte immunitarie e infiammatorie.

Questo segnale contribuisce ad attivare le cellule T citotossiche, cellule immunitarie specializzate nel riconoscere e distruggere cellule considerate pericolose, la risposta, tuttavia, può avere anche un effetto collaterale: l’attacco alle cellule intestinali può provocare la loro perdita e compromettere l’integrità della barriera che protegge l’organismo. In altre parole, il sistema immunitario interviene per contrastare l’infezione, ma una risposta troppo intensa può danneggiare anche il tessuto che dovrebbe proteggere. Questa scoperta è importante per comprendere come si comporta la barriera intestinale durante un’infezione è fondamentale per studiare molte malattie gastrointestinali. Finora, uno dei principali ostacoli della ricerca era rappresentato dalla difficoltà di riprodurre in laboratorio la complessità dell’intestino umano, molti modelli non riuscivano a integrare contemporaneamente la struttura del tessuto, i microrganismi e le cellule immunitarie. Il nuovo sistema descritto su Nature potrebbe superare parte di questi limiti, offrendo agli scienziati uno strumento più completo per osservare le interazioni tra organismo e batteri.

La possibilità di studiare separatamente le risposte dell’intestino tenue e del colon potrebbe inoltre aiutare a comprendere perché alcune infezioni producono effetti differenti nelle diverse regioni intestinali. Questa tecnologia non rappresenta ancora una cura contro le infezioni intestinali, ma apre nuove possibilità per la ricerca. In futuro, modelli di questo tipo potrebbero essere utilizzati per studiare altri microrganismi, approfondire i meccanismi dell’infiammazione intestinale e individuare nuovi bersagli per possibili trattamenti. La scoperta mette in luce un aspetto fondamentale della nostra biologia: l’intestino non è una semplice barriera che separa l’organismo dall’esterno, ma un ambiente vivo, in cui cellule intestinali, batteri e sistema immunitario comunicano continuamente e comprendere questo dialogo potrebbe essere una delle chiavi per affrontare meglio le infezioni e le malattie che colpiscono il nostro apparato digerente.