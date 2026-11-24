Una variante genetica arrivata fino a noi dai nostri antichi parenti è associata a un volume leggermente più piccolo del lobo occipitale e a un rischio inferiore di schizofrenia, una ricerca pubblicata su PNAS riporta alla luce quanto l’incontro tra esseri umani moderni e Neanderthal continui a lasciare tracce nella nostra biologia. I Neanderthal quindi non sono scomparsi del tutto, una parte della loro eredità genetica continua infatti a vivere nel DNA di molti esseri umani contemporanei e, secondo una nuova ricerca, potrebbe influenzare anche alcune caratteristiche del nostro cervello. A raccontare tutto questo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, si tratta di una scoperta molto interessante perché dimostra come gli incontri avvenuti migliaia di anni fa tra i nostri antenati e i Neanderthal possano avere ancora oggi conseguenze misurabili sulla nostra anatomia.

Quando i primi esseri umani moderni incontrarono i Neanderthal, le due popolazioni si incrociarono, da questi incontri sono rimasti frammenti di DNA neandertaliano che ancora oggi sono presenti nel patrimonio genetico di molte persone. Gli scienziati hanno individuato una particolare variante genetica, localizzata vicino al gene DAAM1, conosciuto per il suo coinvolgimento nei processi di sviluppo del cervello, secondo i risultati dello studio, questa variante è associata a una diversa regolazione dell’attività del gene DAAM1 e a una riduzione del volume del lobo occipitale e in particolare, i ricercatori hanno osservato una differenza di circa 0,85 centimetri cubi per ogni copia della variante ereditata. Ma cosa significa avere un lobo occipitale più piccolo? Il lobo occipitale si trova nella parte posteriore del cervello ed è principalmente coinvolto nell’elaborazione delle informazioni visive, grazie a questa regione cerebrale che il nostro cervello riesce a interpretare ciò che vediamo, riconoscere forme, colori e movimenti e costruire una rappresentazione visiva del mondo. La ricerca suggerisce quindi che una parte dell’eredità genetica neandertaliana possa aver contribuito a modellare alcune caratteristiche anatomiche del cervello degli esseri umani attuali, questo dato richiama anche una differenza già osservata dagli studiosi attraverso l’analisi dei crani fossili: il cranio dei Neanderthal aveva una forma meno globulare rispetto a quello degli esseri umani moderni, suggerendo differenze nell’organizzazione e nelle proporzioni del cervello.

Ma il risultato più curioso dello studio riguarda un altro aspetto, la variante genetica neandertaliana è stata associata anche a un rischio inferiore di schizofrenia e in particolare, nei soggetti che possiedono due copie della variante, i ricercatori hanno osservato una riduzione del rischio vicina al 10%. si tratta di un’associazione statistica, non della dimostrazione che questa variante protegga direttamente dalla malattia. La schizofrenia, infatti, è un disturbo complesso influenzato da numerosi fattori genetici e ambientali, un altro elemento importante riguarda le capacità cognitive. Secondo lo studio, la variante presenta un’associazione molto piccola o praticamente assente con l’intelligenza generale e il livello di istruzione, questo significa che avere ereditato una particolare caratteristica genetica dai Neanderthal non comporta necessariamente un vantaggio o uno svantaggio nelle capacità intellettive.

Il DNA che abbiamo ereditato dai Neanderthal non è soltanto una traccia del nostro passato ma alcuni suoi frammenti possono ancora influenzare caratteristiche biologiche degli esseri umani contemporanei , in questo caso, gli scienziati hanno individuato un legame tra una variante genetica antica, lo sviluppo di una regione cerebrale e il rischio di una particolare condizione psichiatrica. Non significa che i Neanderthal avessero un cervello migliore o peggiore del nostro, né che questa variante determini il nostro comportamento o le nostre capacità, significa piuttosto che l’evoluzione umana è stata un processo molto più complesso di una semplice sostituzione di una specie con un’altra ed a distanza di migliaia di anni, una parte di quella storia continua a essere scritta nel nostro cervello.