Tonino Campoli a 72 anni, nonostante fosse in pensione da tempo, era tornato a scavare gallerie. L’ultima, quella che servirà a mettere Genova al riparo dalle esondazioni del Bisagno, gli è costata la vita: martedì, il tecnico originario della Garfagnana, è morto schiacciato da due blocchi di cemento nel cantiere in cui lavorava da un anno.

Ai figli aveva promesso che per Natale sarebbe tornato definitivamente a casa, in provincia di Lucca, ma Monica e Mirko sapevano già come sarebbe andata a finire: altri due mesi di lavoro che sarebbero diventati tre, poi sei, poi un anno. Era successo tante altre volte da quando il papà aveva compiuto 67 anni, anche se Tonino a casa aveva una compagna, i figli, i nipoti. Avrebbe potuto occuparsi dell’orto, passare qualche ora al bar, invece ha preferito ancora una volta infilarsi gli scarponi e mettersi il caschetto, orgoglioso e gratificato dal fatto che anche dopo la pensione le aziende continuavano a cercarlo per la sua esperienza. E lui, come ricordano i figli, non vedeva l’ora di essere richiamato.

Del resto separarsi dal proprio mestiere, quando lo si è amato come Tonino amava il suo, può essere doloroso. Perché se è vero che la stragrande maggioranza delle persone passano gli ultimi anni di lavoro a fare i conti dei giorni che mancano alla pensione, è altrettanto vero che per parecchi uomini, soprattutto quelli che hanno investito nella professione buona parte delle proprie energie e delle proprie ambizioni, è molto complicato fare i conti con il tempo che si avrà a disposizione per almeno altri 20 anni di vita, quantificati dai ricercatori del progetto Rewire delle Università di Bologna e Pavia.

La noia, la sensazione di sentirsi inutili, la nostalgia per gli anni in cui avevano responsabilità e in cui, quando qualcuno chiedeva loro chi fossero, rispondevano dicendo che mestiere facevano, possono spingere molti over 70 come Tonino a riprendere a lavorare. Secondo l’Istat, tra i pensionati di età compresa tra i 50 e i 74 anni lo ha fatto il 14,8% degli uomini contro il 6% delle donne, visto che nelle generazioni che oggi raggiungono l’età pensionabile per molti uomini la professione ha rappresentato il principale ambito di realizzazione personale, mentre molte donne hanno dovuto conciliare la carriera con le responsabilità familiari. Detto questo, tra quanti hanno continuato a lavorare subito dopo la pensione, il 51,7% lo ha fatto principalmente per la soddisfazione personale che ricavava dal lavoro e per il desiderio di sentirsi ancora produttivo.

Al contrario, in chi fatica a trovare occupazioni gratificanti possono insorgere disturbi dell’umore che rischiano di degenerare in depressione. Cosa tutt’altra che rara, visto che secondo una revisione degli studi internazionali pubblicata nel 2020 sulla rivista scientifica Healthcare, ne soffre quasi un pensionato su tre (il 28%).

Attenzione però: il disagio psicologico può manifestarsi anche a distanza di anni dalla fine dell’attività lavorativa. Se i primi tempi ci si gode il lusso di poter fare colazione senza guardare l’orologio, si fanno quei viaggi che si erano sempre rimandati per gli impegni di lavoro, si riscopre il piacere di leggere un libro in santa pace, poi arriva il momento in cui si esauriscono le cose che per anni ci si era ripromessi di fare una volta in pensione. E il piacere di avere una giornata intera davanti può lasciare il posto alla preoccupazione di come arrivare a sera. È quella che gli studiosi chiamano la «fine della luna di miele» della pensione.

Una ricerca delle Università di Pavia e Genova, condotta su un campione internazionale di quasi novemila pensionati nell’ambito del progetto europeo SHARE, ha rilevato che nei primi tre anni di pensione il rischio di depressione tende a diminuire. Dopo dieci anni di pensione il rischio di depressione, rispetto all’anno in cui si è smesso di lavorare, aumenta del 21% tra quanti esercitavano professioni non manuali e addirittura del 37% tra coloro che hanno continuato a lavorare fino a un’età più avanzata. E con il passare degli anni il malessere può diventare più grave: i ricercatori hanno rilevato un aumento del rischio di pensieri suicidi del 47% dopo almeno dieci anni di pensione.

Forse sarebbe il caso di cominciare a preparare le persone alla pensione con la stessa cura con cui, fin da ragazzi, le si prepara alla vita lavorativa. Tenendo conto che tra i motivi per cui ci si alza volentieri la mattina, a vent’anni come a settanta, c’è anche il sapere che qualcuno ci aspetta e conta su di noi.