"La Rolls Royce è uno status". Achille Lauro, il trapper in gara al Festival di Sanremo, è finito nel tritacarne di Striscia la notizia per una presunta "istigazione alla droga" contenuta nella canzone presentata sul palco dell'Ariston. Secondo il tg satirico di Antonio Ricci, durissimo, la sigla RR (Rolls Royce) farebbe riferimento al simbolo di una pastiglia di ecstasy molto diffusa tra i giovanissimi e dunque lancerebbe un messaggio negativo dalla kermesse più importante e seguita della tv italiana. Pronta e netta la replica di Achille Lauro: "Il pezzo parla di tutte icone mondiali, dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile e l'icona principale mondiale di eleganza è la Rolls Royce. Quindi voglio una vita così, Rolls Royce. Comunque la cosa che mi fa piacere è che non criticano la canzone, anzi che tutti dicano che sia proprio una bella canzone".