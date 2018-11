"Un clima all'americana". Così il meteorologo Luca Mercalli descrive quanto si è verificato in questo mese di novembre in Italia, dove secondo lo European Severe Weather Database gestito da un'agenzia tedesca che censisce i fenomeni meteo estremi, si sono contati la bellezza di 38 episodi tra "tornado" e tempeste di vento". Più di uno al giorno. La maggior parte concentrata tra Liguria, Calabria ionica, Puglia meridionale e Sardegna meridionale. Mercalli scrive che è difficile valutare questa statistica in una prospettiva storica, dato che non esistono statistiche omogenee su periodi di tempo prolungati. Ma guardando solo all'anno passato, secondo i dati di Coldiretti, le trombe d'aria sono più che raddoppiate rispetto al 2017, con un aumento del 138 per cento.