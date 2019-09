Olive farcite marchio Coop, scatta il ritiro: che rischio si corre, ecco il prodotto interessato

Scatta l'allarme e il ritiro. Il prodotto nel mirino sono le olive farcite in Olio girasole a marchio Coop. La ragione del ritiro è la possibile presenza di solfiti, non dichiarati sull'etichetta, che potrebbero causare complicazioni ai consumatori che risultano allergici al prodotto. Il richiamo, imposto dcome di rito dal ministero della Salute, si riferisce al lotto col numero di produzione LJ 197, con scadenza fissata a luglio 2017; nello specifico i barattoli richiamati sono quelli che contengono 280 grammi di prodotto, pari a 180 grammi una volta sgocciolato. Coop da par suo fa sapere che le olive farcite soggette al richiamo sono state messe in vendita in differenti supermercati, tranne che quelli in Liguria, in Piemonte e nella maggior parte di quelli in Lombardia. Il barattolo di olive farcite ritirato è stato prodotto per Coop da Inpa Spa nello stabilimento di via Ciambellana 2, a San Asano Vinci, provincia di Firenze.