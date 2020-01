Scatta il richiamo di un lotto di tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta: il ritiro è stato imposta da Penny Market ed è dovuto a una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato, come riporta ilfattoalimentare.it, viene venduto in buste da 1 chilogrammo con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza 09/02/2020. I tortelloni erano stati prodotti per Penny Market dall'azienda Pastificio Davena Srl, nello stabilimento di Brusaporto, in provincia di Bergamo. La catena di supermercati rende noto che sono stati interessati dal richiami i discount di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato o sostituito.