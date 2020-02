Coronavirus, Gallera contro la professoressa Gismondo del Sacco: "Posizione singolare"

La posizione di Maria Rita Gismondo sul coronavirus è "singolare". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in conferenza stampa, ha commentato le parole della direttrice del reparto di Microbiologia, virologia e diagnostica bioemergenze del Sacco di Milano, l'ospedale di riferimento in Italia, insieme al romano Spallanzani, per quanto riguarda le malattie infettive e, dunque, anche il Covid-19.





"Siamo in un Paese libero e anche la scienza non è univoca - ha spiegato Gallera per non alimentare polemiche in un momento tanto delicato -. Noi seguiamo le indicazioni che arrivano dall'Istituto superiore di sanità e dall'Organizzazione mondiale della sanità, siamo sereni perché seguiamo ciò che la scienza ci dice di fare". La professoressa Gismondo, a sorpresa, domenica aveva sollevato un polverone invitando tutti, con parole abbastanza brusche, a ridimensionare l'emergenza coronavirus paragonandola al numero di vittime provocate dalla "semplice" influenza stagionale: "A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri". Le aveva risposto a stretto giro di posta il virologo Roberto Burioni: "Attenzione a chi, superficialmente, dà informazioni completamente sbagliate. Leggete i numeri". "Mai allarmismi - continuava il professore -, ma neanche si possono trattare i cittadini come bambini di 5 anni. Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un'influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero".