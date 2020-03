Coronavirus, gli astrologi avevano predetto tutto: "Cambiamenti epocali e duraturi nella storia dell'umanità per il 2020"

24 marzo 2020 a

Il coronavirus era stato profetizzato? A guardare le previsioni fatte nel 2019 dagli astrologi sembra di sì. Nel portale astrologico Nel magico mondo di Isolo, "grazie" alla congiunzione di Saturno e Plutone, si parlava di "cambiamenti epocali e duraturi nella storia dell'umanità nel 2020". Non solo perché il sito parlava anche del transito di Saturno in Acquario. Questo annunciava l'arrivo di "scelte drastiche" che porteranno gli umani a "cambiare rotta", passando per un guado oscuro.

A fare eco anche gli astrologi Astropoli.it, che indicavano "eventi eccezionali per la Scena Mondiale in ordine alla Triplice ed Irripetibile congiunzione di Giove, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno". Fasi, queste, di crisi tra poteri diversi, rimodulazione del settore alimentare ed economico, scoperte rivoluzionarie" e un ruolo di "Primissimo Piano" di Marte, il Pianeta dell'Azione, della Volontà e della Guerra sulla Dinamiche degli Eventi". Insomma, tutto lascia pensare che l'epidemia e la crisi che ha generato in Italia e non solo sia stata preannunciata senza, però, avere troppo seguito.