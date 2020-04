Roberto Burioni a Che tempo che fa: "Animali positivi al coronavirus? Perché è una buona notizia"

06 aprile 2020 a

Il fatto che gli animali possano essere contagiati dal coronavirus? Positivo. Parola di Roberto Burioni. Il virologo lo ha spiegato nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 2, mentre rispondeva alle domande dei telespettatori. Il punto, spiega Burioni, è che se gli animali possono contrarre il Covid-19 in forma lieve, come pare essere accaduto a un gatto e a una tigre, "ciò ci permette di avere un notevole vantaggio sulla sperimentazione dei vaccini". Dunque, per placare l'ira degli animalisti, ha aggiunto: "Nel rispetto degli animali e senza farli soffrire, potrebbe sperimentare i vaccini su di loro per vedere se sono protetti". E ancora, Burioni ha rimarcato come "una delle cose che ha rallentato moltissimo la ricerca di un vaccino contro Hiv, il virus che causa l’Aids, è stata la mancanza di modelli animali. Per questo virus, invece, potremmo averli. I nostri amici a quattro zampe potrebbero darci una mano fondamentale nello sconfiggere questa malattia”, ha concluso.

