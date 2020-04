DiMartedì, coronavirus nella rete idrica? La risposta di Ilaria Capua che non sembra escluderlo del tutto

08 aprile 2020 a

Sale in cattedra la virologa Ilaria Capua. A DiMartedì di Giovanni Floris su La7, risponde alle domande del conduttore sul coronavirus. Una di queste riguarda la paura che si diffonda nell'acqua, "nell'acqua corrente o che sia presente nella rete idrica fognaria. I dati dicono che il virus resiste nelle feci delle persone. Quanto dobbiamo essere preoccupati?", la interpella Floris. E la risposta della Capua lascia margini di ambiguità che, sinceramente, non fanno dormire sonni tranquilli: "Molti patogeni si trasmettono con feci e deiezioni, con l'acqua: uno di questi è il colera, che imperversa in molte parti del mondo. Questo virus almeno ad oggi non è certo uno che si trasmette principalmente con le deiezioni e col sistema fognario, ma principalmente per via respiratoria", conclude la Capua. Parole che non sembrano dunque del tutto escludere simile tipo di diffusione.

