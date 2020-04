Fuori dal Coro, Massimo Galli: "Coronavirus, le persone possono restare infettive per settimane"

08 aprile 2020 a

a

a

Abbassare la guardia? Un errore che potrebbe costarci carissimo. Questa la sintesi di quanto detto dall'epidemiologo Massimo Galli a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Si faceva il punto su quanto una persona colpita da coronavirus possa essere infettiva, insomma per quanti giorni può trasmettere il Covid-19 ad altri? E l'epidemiologo spiega che il virus "può essere dismesso nei nostri secreti respiratori per pochi giorni, c'è gente che se la cava in una settimana con pochi sintomi o nessun sintomo o negatività del tampone pochi giorni dopo". Ma questo è il miglior scenario possibile. Infatti "ci sono persone anche non sintomatiche che si tengono l'infezione, e buttano fuori il virus per settimane", conclude Massimo Galli. Insomma, è possibile restare positivi per settimane. Ragione per la quale l'emergenza coronavirus è destinata a durare a lungo, più del previsto, e soprattutto potrebbe ripresentarsi anche quando sembrava essere sul punto di essere debellata.

"Gravissimi effetti collaterali". Altro che farmaco dei miracoli, Massimo Galli suona l'allarme: cosa evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.