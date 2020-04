Coronavirus, l'esperto: "Resiste anche in frigo, l'unica soluzione è disinfettare sempre i prodotti"

09 aprile 2020 a

a

a

Il coronavirus è più resistente di quanto si possa immaginare. Secondo Warner Greene, virologo e ricercatore del Gladstone Institutes di San Francisco, "questi tipi di virus possono sopravvivere per un periodo di tempo sorprendente sulle superfici, anche se la loro carica virale decade rapidamente". L'esempio riportato fino ad ora è quello della Sars. Qui il virus sopravviveva a condizioni di bassa umidità e temperature inferiori a 4 gradi C°, un po' come le temperature del nostro frigorifero. Un dato che mette subito in allarme gli scienziati, vista e considerata la somiglianza tra la Sars e il Covid-19. Somiglianza che fa pensare alla possibilità che il coronavirus resista in frigo, ma non nel congelatore dove le temperature sono nettamente più basse. Motivo questo per cui Greene raccomanda di disinfettare i prodotti appena tornati dalla spesa.

Basta parlare o respirare. Contagio da coronavirus, non solo tosse e starnuti: così viaggia la pandemia

Un consiglio però che non vede sostegno in altri esperti. "Dovrei avere la sfortuna che qualcuno ci abbia tossito sopra quindi, come su tutte le superfici vale sempre la stessa cosa: non devo mettermi le mani in bocca e le mani vanno lavate spesso. Non ritengo necessario disinfettare la busta di plastica appena comprata", ha replicato il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Il Covid-19 si trasmette infatti tra persone ed è quindi più importante tenere pulito l'ambiente che ci circonda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.