Massimo Galli a #Cartabianca: "Coronavirus, c'è il problema dei superdiffusori". Focolai sotto la cenere

I nuovi focolai, "interni" e "d'importazione", inquietano l'Italia. Massimo Galli, responsabile del reparto di Infettivologia dell'ospedale Sacco e in prima linea nella lotta al coronavirus, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca invita a mantenere la guardia altissima: "Ci sono stati dei problemi legati a chi era in grado di diffondere il virus: quello dei super diffusori è un problema cardine in questa nostra situazione epidemiologica. Non bisogna lasciar covare l’infezione sotto la cenere".

"Bomba virale dal Bangladesh", stop ai voli verso l'Italia: boom di tamponi positivi, l'ultimo fronte

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri concorda, pur non drammatizzando: "È normale che ci siano dei focolai, ce lo aspettavamo: bisogna scovarli, contenerli e spegnerli. Bisogna individuali e controllare anche i contagi che arrivano dall’estero. Infatti sono stati bloccati i voli dal Bangladesh".

