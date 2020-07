Massimo Clementi, virologo contro Conte: "Stato d'emergenza? Toni ingiustificati, scendo in piazza"

11 luglio 2020 a

La rivolta contro Giuseppe Conte e la proroga dello Stato d'emergenza arriva anche ai virologi. I "pieni poteri" del premier fanno alzare le antenne anche a Massimo Clementi, professore spesso ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e non certo un barricadero in cerca di pubblicità. Mentre il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale Vita-Salute San Raffaele di Milano e più noto tra gli esperti "anti-panico", continua a ripetere come la malattia oggi "è uniformemente scomparsa nel contesto nazionale", Clementi una volta venuto a conoscenza della decisione di Conte lancia l'appello su Facebook: "Proroga dello stato di emergenza? Abbiamo capito bene? Io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d'ora". Secondo il professore, la proroga è una "incredibile forzatura. Che va in parallelo con i toni terrificanti (totalmente ingiustificati) con cui Tv e grande stampa stanno descrivendo lo stato attuale dell'epidemia".

