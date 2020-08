Coronavirus, Tarro e Becchi: "Ecco lo studio, fuori dagli ospedali le mascherine sono inutili per evitare il contagio"

12 agosto 2020 a

a

a

Le mascherine unica risorsa o quasi contro il contagio da coronavirus? Tutte balle, "non risultano evidenze scientifiche sulla loro utilità al di fuori dagli ospedali". Paolo Becchi e lo scienziato Giulio Tarro smantellano un altro caposaldo della "narrazione" sulla pandemia che ha accompagnato (e terrorizzato) il mondo, Italia in testa, da febbraio a oggi. Uno studio dell'Università di Hong Kong, tradotto da Becchi e Tarro e rilanciato ora anche da Dagospia, sottolinea come molto di quanto raccontato su igiene delle mani, pulizia delle superfici e misure non farmaceutiche per combattere il Covid in ambienti non sanitari (fuori dagli ospedali, appunto) sia inesatto o direttamente falso e abbia contribuito in qualche modo a cavalcare l'onda della psicosi e aumentare il senso di terrore tra i comuni cittadini.







"Nella nostra revisione sistematica - si legge -, abbiamo identificato 10 RCT che riportavano stime dell'efficacia delle maschere facciali nel ridurre le infezioni da virus influenzali confermate in laboratorio nella comunità dalla letteratura pubblicata nel periodo 1946-27 luglio 2018. Nell'analisi aggregata, non abbiamo riscontrato una riduzione significativa nel trasmissione dell'influenza con l'uso di maschere facciali (RR 0,78, 95% CI 0,51-1,20; I2 = 30%, p = 0,25). Uno studio ha valutato l'uso di maschere tra i pellegrini provenienti dall'Australia durante il pellegrinaggio Hajj e non ha riportato differenze significative nel rischio di infezione da virus influenzale confermata in laboratorio nel gruppo di controllo o maschera. Due studi in ambienti universitari hanno valutato l'efficacia delle maschere per la protezione primaria monitorando l'incidenza dell'influenza confermata in laboratorio tra i residenti delle sale studentesche per 5 mesi. La riduzione complessiva dei casi di ILI o di influenza confermati in laboratorio nel gruppo con maschera facciale non è stata significativa in nessuno degli studi. I disegni degli studi nei 7 studi sulla famiglia erano leggermente diversi: 1 studio ha fornito maschere per il viso e respiratori P2 solo per i contatti domestici, un altro studio ha valutato l'uso delle maschere per il viso solo come controllo della sorgente per le persone infette e gli studi rimanenti hanno fornito maschere per le persone infette e per i loro stretti contatti".

"Violate le regole, rischi altissimi". Vaccino contro il coronaviurs? Rivolta e accuse-choc a Vladimir Putin

Insomma, "nessuno degli studi sulle famiglie ha riportato una riduzione significativa delle infezioni da virus influenzali secondarie confermate in laboratorio nel gruppo con maschera facciale. La maggior parte degli studi era sottodimensionata a causa della dimensione limitata del campione e alcuni studi hanno anche riportato un'aderenza non ottimale nel gruppo con maschera facciale. Le maschere mediche usa e getta (note anche come maschere chirurgiche) sono dispositivi larghi che sono stati progettati per essere indossati dal personale medico per proteggere la contaminazione accidentale delle ferite del paziente e per proteggere chi lo indossa da schizzi o spruzzi di fluidi corporei. Esistono prove limitate della loro efficacia nel prevenire la trasmissione del virus dell'influenza sia quando indossati dalla persona infetta per il controllo della fonte, sia quando indossati da persone non infette per ridurre l'esposizione. La nostra revisione sistematica non ha rilevato alcun effetto significativo delle maschere facciali sulla trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.