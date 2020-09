Spazio, due asteroidi sfioreranno la Terra nei prossimi giorni

21 settembre 2020 a

a

a

Due asteroidi sono diretti a grande velocità verso di noi e "sfioreranno" la Terra tra il 24 e il 29 settembre. Uno dei due, in particolare, risulta avere le dimensioni della Piramide di Cheope. Lo riporta il sito di notizie scientifiche EarthSky. Non c'è da preoccuparsi, però, perché gli asteroidi passeranno a una certa distanza di sicurezza dal nostro pianeta, 28 mila chilometri circa. Tuttavia saranno comunque più vicini dei satelliti televisivi e meteorologici, che invece sono collocati a 35 mila chilometri. Più vicini anche della Luna.

Spazio, Ongaro (Esa): "Hera missione innovativa, importante ruolo Italia"

Gli asteroidi non arriveranno tutti e due insieme: il primo, scoperto il 18 settembre 2020, arriverà giovedì 24 settembre, l'altro pochi giorni dopo. Gli scienziati hanno ribadito e assicurato che non ci sarà nessun impatto sulla Terra, almeno non per i prossimi 50 anni. Inoltre, nonostante la vicinanza al nostro pianeta, non sarà possibile osservarli a occhio nudo, ma solo attraverso i telescopi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.