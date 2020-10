Coronavirus, "l'immunità di gregge non funziona". La lettera di 80 scienziati: rischiamo migliaia di morti

16 ottobre 2020 a

L'immunità di gregge non funzona, la salvezza dal coronavirus potrà arrivare solo con un vaccino. A sostenerlo sono 80 scienziati di tutto il mondo inviata alla rivista Lancet. La teoria secondo cui sarebbero i cittadini stessi a sviluppare gli anticorpi, lasciando loro fare una vita senza particolari restrizioni o misure di sicurezza, ha finora guidato la lotta al virus piuttosto blanda condotta dal governo inglese.

Ed ecco la risposta degli 80 esperti, tra cui l'italiano Carlo Signorelli del San Raffaele di Milano: "Oggi per il Covid non è plausibile sperare nell'immunità, perché abbiamo ancora una quota di popolazione colpita dal virus relativamente bassa, intorno al 10-20%. Mentre solo l'80-90% consentirebbe di avere l'immunità di gregge". Proseguire sulla strada dell'immunità, spiegano i firmatari, significherebbe mettere in conto decine di migliaia di morti, soprattutto nella fascia più esposta al Covid, quella composta dagli over 65 anni e malati cronici.

