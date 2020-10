Giovanni Di Perri a Quarta repubblica: "Quali medicinali usare a casa contro il coronavirus". Rivolta in diretta

27 ottobre 2020 a

Quali medicinali prendere se si è stati contagiati dal coronavirus e si è in quarantena a casa? La domanda è di Nicola Porro e la risposta, a Quarta repubblica, è del virologo Giovanni Di Perri, in collegamento da Torino. "A casa si prende la tachipirina, se si è un cardiopatico o un anziano si usa l'eparina e se inizia un po' di tosse con il saturimetro si tiene sotto controllo la malattia. Gli antibiotici sono inutili e la clorochina è inutile".

Per comprendere il grado di sfiducia e rabbia che sta percorrendo l'Italia (mentre Di Perri parlava, a Torino andavano in scena violente proteste in strada contro il semi-lockdown imposto dal governo) basta scorrere qualcuno dei commenti piovuti in diretta su Twitter dai telespettatori della trasmissione. "Un medico non può dirlo apertamente in tv che la clorochina è l'arma efficace per i primi sintomi della malattia da Covid - assicura un utente -. Infatti era riluttante a rispondere alla domanda di Porro e poi è stato anche abbastanza evasivo". Fa eco un altro telespettatore: "Non è vero che la clorochina è inutile, non la danno ai pazienti e la prendono loro". Due esempi, lampanti, peraltro tra i meno "complottisti" del lotto: la linea del "ci nascondono qualcosa" sta prendendo purtroppo sempre più piede.

