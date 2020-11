Ilaria Capua a DiMartedì, ultimo report sul coronavirus: "Le conseguenze anche per chi l'ha preso in forma lieve"

04 novembre 2020 a

Il coronavirus non perdona nessuno. Ilaria Capua, in collegamento con con Giovanni Floris a DiMartedì, espone il cosiddetto "effetto vespa nell'occhio".La virologa italiana cita un recente report dell'Oms: "Nella maggioranza dei casi il Covid non provoca sintomi, nel 10/15% dei casi provoca sintomi che possono diventare gravi, nel 5% dei casi i sintomi sono molto gravi e possono portare alla morte".







Ma è emerso un altro dato significativo. Anche persone che prendono il virus in forma lieve possono avere delle conseguenze a lungo termine". Non si tratta solo di conseguenze psicologiche, di tipo depressivo. "Il Covid lascia delle cicatrici sul cuore o sui muscoli", con tutto quello che ne consegue per la tenuta clinica degli infetti.

