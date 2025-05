DiMartedì, Fornero oltre il ridicolo: "Lavoro? Meloni bocciata!"

"Meloni promossa sul lavoro? Diciamo rimandata, se non bocciata": Elsa Fornero lo ha detto a Giovanni Floris nello studio di DiMartedì su La7, commentando i dati sul lavoro da quando Giorgia Meloni è al governo. La premier stessa ne aveva parlato in un video pubblicato nel giorno della festa dei lavoratori, il primo maggio. "L'Italia è sempre di più una Repubblica fondata sul lavoro - aveva detto la presidente del Consiglio -. Sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte".

Dati positivi, insomma, che però per la Fornero non bastano: "E' vero che ci sono posti di lavoro in più, ma attribuirsene orgogliosamente il merito è assolutamente fuori luogo: il nostro Paese ha il più basso tasso di occupazione in Europa e questo dovrebbe preoccupare, dovrebbe far dire: forse abbiamo fatto un passettino ma dobbiamo farne molti di più per arrivare almeno alla media europea". Le critiche, insomma, si sprecano. E il lavoro della premier sembra non essere mai abbastanza.