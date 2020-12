Oroscopo 2021, Simon & The Stars: "Non ce la faranno". Un 2021 infernale per questi due segni

24 dicembre 2020 a

Sta per calare il sipario su un 2020 nefasto, l'anno della pandemia, del coronavirus, dei lockdown e della grande paura. E cosa dicono le stelle dell'anno che verrà, di quel 2021 da cui ci aspettiamo molto di meglio? A dire la sua è Simon & The Stars, il famoso astrologo, che intervistato da Il Mattino spiega che il 2021 "sarà l'anno di una nuova Era, quella dell'acquario". E ancora, sarà l'anno del "Rinascimento", nel nome dei valori tipici del segno legati alla collettività e alla collaborazione. Insomma, previsioni positive quelle di Simon & The Star. Nel dettaglio, spiega: "A cosa andiamo incontro? All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d'ingresso dell'Era dell'Acquario è il 21 dicembre, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 anni, e che non credo sia un casa coincida con la data fissata dall'Europa per esprimersi sul vaccino".

Dunque Simon & The Star si spende su quelli che saranno i segni più e meno fortunati. Si parte da quelli per il quale il 2021 sarà di ventura: "Protagonisti saranno i segni d’Aria: Acquario, Gemelli e soprattutto Bilancia. Super favorita, si libera da tre anni infernali", spiega. Dunque le note dolenti: "Il Leone e lo Scorpione, segni fissi, refrattari a buttar giù le proprie certezze e ripartire. Ma il 2021 gli darà la spinta per affrontare il cambiamenti", assicura. Insomma, Leone e Scorpione sono avvertiti: neppure il 2021 potrebbe essere il vostro anno fortunato...

