Oroscopo 2021, l'astrologo Mauro Perfetti: "Lo dicono le stelle", che brutta fine farà Giuseppe Conte

26 dicembre 2020 a

a

a

Segno per segno, ecco come sarà il 2021, almeno secondo l'astrologo Mauro Perfetti, che al termine di questo terrificante 2020 svela le carte in un'intervista ad Oggi, dove nel suo oroscopo premette che "saranno per tutti mesi di risanamento". E, ammettiamolo, fare peggio del 2020 sarebbe una tragica impresa. Secondo Perfetti, "le Stelle lasciano intravedere dalla metà di maggio a fine luglio l’opportunità di mettere all’angolo il nemico che ci ha afflitto per tutto il 2020. Ci dovrebbe essere un’intuizione geniale che arriva all’improvviso e offre la soluzione. Ma per esserne completamente fuori dovremo aspettare fino alla metà di febbraio del 2022". Si parla, ovviamente, di coronavirus. Gli italiani, aggiunge, "dovranno reagire trasformando la lezione subita in un drastico cambiamento, ovviamente in meglio, sia dei loro atteggiamenti che dello stile di vita".

"Non ce la faranno". Simon & The Stars, oroscopo da incubo: 2021 infernale per questi due segni

Interpellato sui segni più fortunati in amore e nel lavoro, l'astrologo risponde: "Dopo un 2020 a dir poco balordo, tutti e 12 i segni saranno favoriti. Anche se ci saranno momenti no, le Stelle lasciano sempre intravedere una via d’uscita, basta solo individuarla. Tra tutti, Bilancia, Pesci, Gemelli, Ariete e Sagittario, avranno una marcia in più". Ma c'è spazio anche per l'oroscopo sul futuro di Giuseppe Conte, che è Leone ascendente cancro: "Si troverà ad attraversare un fiume in piena. Con Saturno contro, l’anno sarà impegnativo, dovrà puntare su affidabilità e concretezza e alla fine le Stelle dovrebbero offrirgli delle opportunità speciali - premetteo -. Per scongiurare un’annata poco generosa per l’occupazione e l’economia, i partiti di governo dovranno unire le forze per un comune senso del dovere e della responsabilità". Parole paludate, quelle di Prefetti sul premier. Parole che però lasciano intendere che, secondo le stelle, il tempo di Conte sta per scadere. Le "opportunità speciali?" Andarsene. Dunque, un "governissimo" in cui tutti i partiti uniscono le forze. Queste le profezie di Prefetti

"Avevo previsto il Covid". Oroscopo 2021, la profezia di Branko: ecco per quale segno l'incubo è destinato a raddoppiare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.