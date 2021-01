Coronavirus, lo spray nasale che cambia la guerra alla pandemia: "Bloccato per 48 ore", le indiscrezioni

25 gennaio 2021 a

La lotta al coronavirus sta rallentando a causa dei ritardi nella produzione del vaccino. Ma presto potrebbe arrivare uno spray nasale, in grado di offrire una protezione aggiuntiva, poco duratura ma efficace. Il prodotto, realizzato da alcuni ricercatori dell'università di Birmingham, seguirà - nelle prossime settimane - l'iter di approvazione da parte delle agenzie del farmaco dei vari paesi. E come riporta il Telegraph, lo spray contro il Covid potrebbe arrivare nella farmacie europee già all'inizio della prossima estate. Il farmaco è stato realizzato con un agente antivirale e un polisaccaride gellano, due prodotti già utilizzati in ambito farmaceutico. Chi ci sta lavorando assicura che si tratta di un prodotto efficace, anche se solo per 48 ore, in grado di ridurre il rischio di trasmissibilità del virus. "Un prodotto del genere non rimpiazza assolutamente le misure come il distanziamento o l'utilizzo delle mascherine, ma garantisce una protezione aggiuntiva specialmente nei casi in cui è difficile non assembrarsi, come ad esempio sui mezzi di trasporto", ha spiegato il coordinatore del progetto Richard Moakes.

